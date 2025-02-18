В Златоусте скорая забрала депутата из зала суда

Депутату стало плохо в суде от названного прокурором срока

19 февраля 2025 в 13:30 Размер текста - 17 +

Депутату потребовалась медицинская помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) во время судебного заседания депутату местного горсобрания Виктору Рощупкину пришлось вызывать скорую. Ему стало плохо, когда он услышал, сколько для него запрашивает гособвинение, сообщил URA.RU источник. «Прокурор запросил для Рощупкина три года лишения свободы в колонии общего режима. После этого Рощупкину стало плохо, пришлось вызывать скорую», — сообщил источник агентства. Картотека суда информирует, что судебное заседание по делу Рощупкина, которое должно было состояться 18 февраля, перенесено на 13 марта. Основание для такого решения — «другие основания для отложения дела». Рощупкин обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. По версии следствия, Рощупкин, возглавляя компанию «УКНД-Златоуст», заключал договоры с фиктивными лицами, которые работу не выполняли или делали частично. По одному из эпизодов Рощупкин в 2020 году подписал договор с физлицом, хотя фактически работа проведена штатными сотрудниками компании. Следствие считает, что выплаченные по договору 197,7 тысячи рублей Рощупкин истратил на свои цели. По другому эпизоду, обязанности формально были возложены на двух коммерсантов. В период с 31 мая 2021 года по 1 сентября 2022 года руководитель изготовил акты сдачи-приемки выполненных работ, которые передал в бухгалтерию. Согласно материалам дела, в документы политик внес недостоверные сведения об объемах сделанного. Контрагенты получили оплату меньше, чем следовало. Остатком в размере 161,4 тысячи рублей Рощупкин распорядился по своему усмотрению. По третьему эпизоду он расходовал на личные нужды средства, которые были выделены ему как депутату для выполнения наказов избирателей. Рощупкину 60 лет. Он был избран в горсобрание при поддержке «Единой России». В октябре 2023 года, когда стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении депутата, партия приостановила его членство. Сам депутат по телефону корреспонденту URA.RU комментировать состояние своего здоровья отказался. Относительно самого судебного процесса сообщил, что считает себя невиновным. По мнению депутата, по двум эпизодам, которые ему предъявляются, нет надлежащего потерпевшего, по третьему обвинения являются надуманными. Рощупкин уверен, что в деле имеются нарушения со стороны следствия, само же дело является заказным и возбуждено, чтобы вытеснить его из коммунального бизнеса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте (Челябинская область) во время судебного заседания депутату местного горсобрания Виктору Рощупкину пришлось вызывать скорую. Ему стало плохо, когда он услышал, сколько для него запрашивает гособвинение, сообщил URA.RU источник. «Прокурор запросил для Рощупкина три года лишения свободы в колонии общего режима. После этого Рощупкину стало плохо, пришлось вызывать скорую», — сообщил источник агентства. Картотека суда информирует, что судебное заседание по делу Рощупкина, которое должно было состояться 18 февраля, перенесено на 13 марта. Основание для такого решения — «другие основания для отложения дела». Рощупкин обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. По версии следствия, Рощупкин, возглавляя компанию «УКНД-Златоуст», заключал договоры с фиктивными лицами, которые работу не выполняли или делали частично. По одному из эпизодов Рощупкин в 2020 году подписал договор с физлицом, хотя фактически работа проведена штатными сотрудниками компании. Следствие считает, что выплаченные по договору 197,7 тысячи рублей Рощупкин истратил на свои цели. По другому эпизоду, обязанности формально были возложены на двух коммерсантов. В период с 31 мая 2021 года по 1 сентября 2022 года руководитель изготовил акты сдачи-приемки выполненных работ, которые передал в бухгалтерию. Согласно материалам дела, в документы политик внес недостоверные сведения об объемах сделанного. Контрагенты получили оплату меньше, чем следовало. Остатком в размере 161,4 тысячи рублей Рощупкин распорядился по своему усмотрению. По третьему эпизоду он расходовал на личные нужды средства, которые были выделены ему как депутату для выполнения наказов избирателей. Рощупкину 60 лет. Он был избран в горсобрание при поддержке «Единой России». В октябре 2023 года, когда стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении депутата, партия приостановила его членство. Сам депутат по телефону корреспонденту URA.RU комментировать состояние своего здоровья отказался. Относительно самого судебного процесса сообщил, что считает себя невиновным. По мнению депутата, по двум эпизодам, которые ему предъявляются, нет надлежащего потерпевшего, по третьему обвинения являются надуманными. Рощупкин уверен, что в деле имеются нарушения со стороны следствия, само же дело является заказным и возбуждено, чтобы вытеснить его из коммунального бизнеса.