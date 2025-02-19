Starbucks планирует вернуться в Россию и вытеснить бизнес Тимати

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Starbucks могут вернуться в РФ вместо Stars Coffee, однако Тимати пока не подтвердил информацию
Starbucks могут вернуться в РФ вместо Stars Coffee, однако Тимати пока не подтвердил информацию Фото:

Компания Starbucks планирует вернуться на российский рынок, рассматривая покупку заведений сети Stars Coffee, которые принадлежат рэперу Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) и ресторатору Антону Пинскому. Рестораторам уже поступают официальные запросы о возможности транзакции на сумму в 270 млн долларов (примерно 24,69 млрд рублей по текущему курсу). Об этом сообщил telegram-канал Mash. 

«Сеть кофеен Starbucks задумалась о возвращении в Россию — на места Stars Coffee Тимати и Пинского», — передает telegram-канал. Представители компании уже начали вести переговоры и изучать стоимость бизнеса, хотя официальное предложение Тимати и Пинскому пока не было сделано.

Однако последние данные указывают на сумму в 270 миллионов долларов. Это в 10 раз превышает стоимость, по которой были приобретены активы в 2022 году. Сам Тимати не подтвердил эту информацию, но и не опроверг, заметив, что если сделка состоится, об этом станет известно общественности в первую очередь.

Компания покинула РФ в 2022 году. Тем же летом их активы были куплены Тимати и Пинским. Они открыли первое заведение Stars Coffee в Москве 18 августа. На данный момент сеть насчитывает 120 точек, из которых 105 расположены в Москве и Санкт-Петербурге, а остальные 15 — в других регионах России.

Ранее в РФ планировала вернуться американская компания — производитель безалкогольных газированных напитков Coca-Cola. Производитель остановил свою работу в стране в 2022 году на фоне украинского конфликта. По данным Mash, компания будет использовать те же производственные мощности, что и до ухода из России. 

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Компания Starbucks планирует вернуться на российский рынок, рассматривая покупку заведений сети Stars Coffee, которые принадлежат рэперу Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) и ресторатору Антону Пинскому. Рестораторам уже поступают официальные запросы о возможности транзакции на сумму в 270 млн долларов (примерно 24,69 млрд рублей по текущему курсу). Об этом сообщил telegram-канал Mash.  «Сеть кофеен Starbucks задумалась о возвращении в Россию — на места Stars Coffee Тимати и Пинского», — передает telegram-канал. Представители компании уже начали вести переговоры и изучать стоимость бизнеса, хотя официальное предложение Тимати и Пинскому пока не было сделано. Однако последние данные указывают на сумму в 270 миллионов долларов. Это в 10 раз превышает стоимость, по которой были приобретены активы в 2022 году. Сам Тимати не подтвердил эту информацию, но и не опроверг, заметив, что если сделка состоится, об этом станет известно общественности в первую очередь. Компания покинула РФ в 2022 году. Тем же летом их активы были куплены Тимати и Пинским. Они открыли первое заведение Stars Coffee в Москве 18 августа. На данный момент сеть насчитывает 120 точек, из которых 105 расположены в Москве и Санкт-Петербурге, а остальные 15 — в других регионах России. Ранее в РФ планировала вернуться американская компания — производитель безалкогольных газированных напитков Coca-Cola. Производитель остановил свою работу в стране в 2022 году на фоне украинского конфликта. По данным Mash, компания будет использовать те же производственные мощности, что и до ухода из России. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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