Starbucks планирует вернуться в Россию и вытеснить бизнес Тимати

Компания Starbucks планирует вернуться на российский рынок, рассматривая покупку заведений сети Stars Coffee, которые принадлежат рэперу Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) и ресторатору Антону Пинскому. Рестораторам уже поступают официальные запросы о возможности транзакции на сумму в 270 млн долларов (примерно 24,69 млрд рублей по текущему курсу). Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Сеть кофеен Starbucks задумалась о возвращении в Россию — на места Stars Coffee Тимати и Пинского», — передает telegram-канал. Представители компании уже начали вести переговоры и изучать стоимость бизнеса, хотя официальное предложение Тимати и Пинскому пока не было сделано.
Однако последние данные указывают на сумму в 270 миллионов долларов. Это в 10 раз превышает стоимость, по которой были приобретены активы в 2022 году. Сам Тимати не подтвердил эту информацию, но и не опроверг, заметив, что если сделка состоится, об этом станет известно общественности в первую очередь.
Компания покинула РФ в 2022 году. Тем же летом их активы были куплены Тимати и Пинским. Они открыли первое заведение Stars Coffee в Москве 18 августа. На данный момент сеть насчитывает 120 точек, из которых 105 расположены в Москве и Санкт-Петербурге, а остальные 15 — в других регионах России.
Ранее в РФ планировала вернуться американская компания — производитель безалкогольных газированных напитков Coca-Cola. Производитель остановил свою работу в стране в 2022 году на фоне украинского конфликта. По данным Mash, компания будет использовать те же производственные мощности, что и до ухода из России.
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