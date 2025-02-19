Тюменские трассы скует морозом

Федеральные трассы Тюменской области скует морозом. 21 и 22 февраля на них ожидается понижение температуры до -30°C, сообщает диспетчерская служба «Уралуправтодора».
«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. На территории Тюменской области на автодорогах 21 и 22 февраля понижение температуры воздуха в ночные часы -25…-30», — говорится в сообщении.
Известно, что подрядные организации проводят круглосуточное патрулирование дорог. Понижение температуры ожидают на трассе Р-404 «Тюмень — Ханты-Мансийск» и Р-402 «Тюмень — Омск».
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