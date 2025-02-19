Тюменские трассы скует морозом

На трассах Тюмени 21 и 22 февраля ожидается похолодание до -30 градусов
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Понижение температуры ожидается 21 и 22 февраля
Понижение температуры ожидается 21 и 22 февраля Фото:

Федеральные трассы Тюменской области скует морозом. 21 и 22 февраля на них ожидается понижение температуры до -30°C, сообщает диспетчерская служба «Уралуправтодора».

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. На территории Тюменской области на автодорогах 21 и 22 февраля понижение температуры воздуха в ночные часы -25…-30», — говорится в сообщении.

Известно, что подрядные организации проводят круглосуточное патрулирование дорог. Понижение температуры ожидают на трассе Р-404 «Тюмень — Ханты-Мансийск» и Р-402 «Тюмень — Омск».

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Федеральные трассы Тюменской области скует морозом. 21 и 22 февраля на них ожидается понижение температуры до -30°C, сообщает диспетчерская служба «Уралуправтодора». «Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. На территории Тюменской области на автодорогах 21 и 22 февраля понижение температуры воздуха в ночные часы -25…-30», — говорится в сообщении. Известно, что подрядные организации проводят круглосуточное патрулирование дорог. Понижение температуры ожидают на трассе Р-404 «Тюмень — Ханты-Мансийск» и Р-402 «Тюмень — Омск».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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