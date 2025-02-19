Зеленский готов уйти в отставку, но при одном условии

Зеленский заявил, что не уйдет в отставку, пока Украину не примут в НАТО и ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский выдвинул условие для своей отставки
Зеленский выдвинул условие для своей отставки Фото:

Глава Украины Владимир Зеленский заявил о готовности покинуть свой пост, но при условии, что страну примут в НАТО и Евросоюз. Об этом сообщили журналисты. 

«Если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, я буду больше не нужен. Но пока этого не будет, я буду защищать свою страну», — передает Bild слова Зеленского. 

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский сообщил, что после завершения своего президентского срока Владимир Зеленский может занять высокооплачиваемую должность в одном из университетов Великобритании. Дубинский отметил, что такой шаг позволит Британии обеспечить защиту действующему главе Украины.

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Глава Украины Владимир Зеленский заявил о готовности покинуть свой пост, но при условии, что страну примут в НАТО и Евросоюз. Об этом сообщили журналисты.  «Если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, я буду больше не нужен. Но пока этого не будет, я буду защищать свою страну», — передает Bild слова Зеленского.  Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский сообщил, что после завершения своего президентского срока Владимир Зеленский может занять высокооплачиваемую должность в одном из университетов Великобритании. Дубинский отметил, что такой шаг позволит Британии обеспечить защиту действующему главе Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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