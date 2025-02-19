МВД попросило разрешения без суда блокировать сомнительные переводы

МВД России предложило предоставить следователям и дознавателям право на внесудебное блокирование денежных переводов сомнительного характера на срок до десяти дней. Об этом сообщил заместитель министра Андрей Храпов.
«МВД предложило позволить следователям и дознавателям во внесудебном порядке на десять дней блокировать денежные операции, вызывающие сомнения», — пояснил Храпов во время форума «Кибербезопасность в финансах». Трансляция форума проводилась в telegram-канале Банка России.
Замминистра МВД уточнил, что Центробанк в целом поддерживает данную инициативу, однако против участия дознавателей. «Центробанк в целом поддерживает идею, но есть возражения по дознавателям», — пояснил он. Предложение МВД о блокировке переводов уже получило одобрение на комиссии правительства. Тем не менее проект пока еще находится на доработке.
Центробанк на днях внес изменения в нормативный документ 375-П, что стало основанием для банков отказывать клиентам в выполнении транзакций и замораживать их счета. Помимо этого регулятор утвердил новые критерии, разрешающие банкам останавливать операции клиентов с целью предотвращения подозрительных финансовых переводов.
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