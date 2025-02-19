МВД попросило разрешения без суда блокировать сомнительные переводы

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В МВД хотят блокировать подозрительные банковские переводы самостоятельно
В МВД хотят блокировать подозрительные банковские переводы самостоятельно Фото:

МВД России предложило предоставить следователям и дознавателям право на внесудебное блокирование денежных переводов сомнительного характера на срок до десяти дней. Об этом сообщил заместитель министра Андрей Храпов.

«МВД предложило позволить следователям и дознавателям во внесудебном порядке на десять дней блокировать денежные операции, вызывающие сомнения», — пояснил Храпов во время форума «Кибербезопасность в финансах». Трансляция форума проводилась в telegram-канале Банка России.

Замминистра МВД уточнил, что Центробанк в целом поддерживает данную инициативу, однако против участия дознавателей. «Центробанк в целом поддерживает идею, но есть возражения по дознавателям», — пояснил он. Предложение МВД о блокировке переводов уже получило одобрение на комиссии правительства. Тем не менее проект пока еще находится на доработке.

Центробанк на днях внес изменения в нормативный документ 375-П, что стало основанием для банков отказывать клиентам в выполнении транзакций и замораживать их счета. Помимо этого регулятор утвердил новые критерии, разрешающие банкам останавливать операции клиентов с целью предотвращения подозрительных финансовых переводов.

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МВД России предложило предоставить следователям и дознавателям право на внесудебное блокирование денежных переводов сомнительного характера на срок до десяти дней. Об этом сообщил заместитель министра Андрей Храпов. «МВД предложило позволить следователям и дознавателям во внесудебном порядке на десять дней блокировать денежные операции, вызывающие сомнения», — пояснил Храпов во время форума «Кибербезопасность в финансах». Трансляция форума проводилась в telegram-канале Банка России. Замминистра МВД уточнил, что Центробанк в целом поддерживает данную инициативу, однако против участия дознавателей. «Центробанк в целом поддерживает идею, но есть возражения по дознавателям», — пояснил он. Предложение МВД о блокировке переводов уже получило одобрение на комиссии правительства. Тем не менее проект пока еще находится на доработке. Центробанк на днях внес изменения в нормативный документ 375-П, что стало основанием для банков отказывать клиентам в выполнении транзакций и замораживать их счета. Помимо этого регулятор утвердил новые критерии, разрешающие банкам останавливать операции клиентов с целью предотвращения подозрительных финансовых переводов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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