ЦБ обновит основания для блокировки счетов россиян в банках

ЦБ РФ обновил положение 375-П, при котором банки могут отказывать клиентам в проведении операций и блокировать их счета. Также регулятор создал новый критерий, который дает банкам право приостанавливать операции клиентов для предотвращения финансирования терроризма. Это касается транзакций физических лиц, которые будут идентифицироваться по специфическим индикаторам, сообщила гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.
«Такими индикаторами могут быть: частые переводы небольших сумм в регионы, где активны террористические организации, использование анонимных платежных средств (криптовалюты, электронные кошельки), переводы через третьи страны, включенные в серые списки FATF, резкое увеличение объема операций, не соответствующее обычной активности клиента», — заявила Барабаш, ее слова передает РБК. Отмечается, что информацию об индикаторах будет предоставлять Росфинмониторинг.
Кроме того, ЦБ РФ планирует внедрить систему мониторинга для операций с цифровым рублем, осуществляемых клиентами банков. В рамках этой системы будет разработана программа, предназначенная для обнаружения операций, которые могут быть классифицированы как сомнительные. В случае возникновения подозрений в проведении недобросовестных операций, банки будут иметь полномочия отказать клиенту в транзакциях с использованием цифрового рубля или в открытии цифрового кошелька.
Ранее Банк России в партнерстве с Росфинмониторингом начал разработку новых механизмов для финансовых учреждений, направленных на оптимизацию процесса идентификации физических лиц-нерезидентов в ходе открытия и обслуживания банковских счетов. Кроме того, ЦБ РФ создал платформу для выявления граждан-дропов, через карты которых проходят сомнительные операции.
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