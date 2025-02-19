Обратная сторона мяты: кому нельзя душистую траву

Мята — популярное растение, которое многие любят добавлять в чай или использовать в кулинарии. Однако, несмотря на свои полезные свойства, мята может нанести вред некоторым людям. В разговоре с URA.RU нутрициолог, консультант по пищевому поведению Ника Сергунина рассказала о том, кому следует быть осторожными с этой душистой травой.
Кому нельзя мяту
Несмотря на свои полезные свойства, мята — достаточно сильное растение, которое может навредить при неправильном применении или индивидуальной непереносимости. Ника Сергунина предупредила, что противопоказана людям с хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астме, рефлюксе, грыже пищевода и гипогликемической анемии.
«Также не стоит принимать внутрь эфирное масло мяты при наличии камней в желчном пузыре без консультации врача», — добавила Ника Сергунина. «При склонности к пониженному давлению, варикозе, геморрое, чувствительности к гистамину использование мяты стоит ограничить».
Вот несколько категорий людей, которым следует с осторожностью относиться к этой траве:
- Гипотоники. Мята снижает артериальное давление за счет расширения сосудов. Поэтому людям с пониженным давлением лучше ограничить количество мятного чая до 1 чашки в день или заменить его другими напитками.
- Беременные и кормящие женщины. В этот период женский организм особенно чувствителен к любым воздействиям. Мятное масло в больших дозах может вызвать сокращения матки и спровоцировать выкидыш или преждевременные роды. А ментол, попадая в грудное молоко, способен снизить его выработку.
«Беременным стоит ограничиться одной чашкой чая с не более чем пятью граммами мяты — ментол может вызывать сокращения матки», — предупреждает нутрициолог. «А при грудном вскармливании лучше не принимать мяту чаще одного раза в неделю, потому что эфирные масла, входящие в состав растения, подавляют лактацию».
- Маленькие дети. До 3 лет мятное масло противопоказано, так как может вызвать спазм голосовых связок и остановку дыхания. Мятный чай разрешается давать детям с 5-7 лет, но в ограниченном количестве — не более 1/2 чашки в день.
- Аллергики. Мята — достаточно сильный аллерген, особенно для людей с чувствительной кожей и слизистыми оболочками. При индивидуальной непереносимости она может вызывать сыпь, отеки, насморк, кашель и даже приступы удушья. В этом случае от мяты лучше отказаться совсем.
- Язвенники. При обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки мята противопоказана. Она может усилить выработку соляной кислоты и желудочного сока, что приведет к раздражению слизистой и усилению боли.
Побочные действия мяты
У некоторых людей, особенно при передозировке, мята может вызывать неприятные симптомы:
- изжогу и дискомфорт в желудке;
- тошноту, рвоту, диарею;
- головокружение и сонливость;
- аллергические реакции;
- учащенное сердцебиение.
Если вы заметили у себя подобные признаки, стоит сократить количество мяты в рационе. Другой радикальный способ — полностью от нее отказаться.
Как правильно употреблять мяту
Чтобы получить от мяты максимум пользы и избежать неприятных последствий, нужно соблюдать простые правила:
- Не превышайте рекомендуемую дозировку — 2-3 чашки некрепкого чая в день для взрослых, 1-2 чашки для детей старше 7 лет.
- Не пейте мятный чай натощак и прямо перед сном — это может вызвать изжогу и нарушения сна. Оптимальное время для чаепития — через 30-60 минут после еды.
- При заболеваниях желудка и повышенной кислотности замените мяту другими травами — ромашкой, мелиссой, чабрецом, фенхелем.
- Не злоупотребляйте мятными леденцами и жвачками — они содержат много сахара или подсластителей, которые могут вызвать кариес и набор веса.
- Аккуратно используйте мятное эфирное масло — оно очень концентрированное и может вызвать ожоги на коже и слизистых. Перед применением обязательно разбавляйте его базовым маслом (оливковым, миндальным) или водой.
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