В чем польза мяты: нутрициолог рассказала о главных целебных свойствах

Вот уже несколько тысяч лет мяту продолжают добавлять в пищу и напитки по всему миру. Но если в древности люди могли лишь предполагать возможное воздействие мяты на организм, то сейчас врачи точно знают, какую пользу это растение оказывает на тело человека. О том, насколько полезна мята и кому лучше от нее отказаться — в материале URA.RU.
Когда начали употреблять мяту
В Древней Греции происхождение растения объяснили красивым мифом о нимфе Минте. Жена Аида Персефона приревновала супруга к красотке и превратила соперницу в растение. Раздосадованный Аид не смог вернуть Минте человеческое обличие, но наделил мяту приятным вкусом и ароматом, чтобы растение напоминало ему о любимой.
Вкусом и запахом мяты восхищались и в других древних странах. Ассирийцы добавляли растение в блюда и принимали как лекарство — они верили, что мята помогает при головной и зубной боли, а также от проблем с желудком. В Древнем Риме мяту отваривали и опрыскивали жидкостью комнаты, чтобы освежить помещение и поднять настроение.
Состав и калорийность мяты
Даже в небольшой порции мяты содержится огромное количество полезных и питательных веществ. Она содержит витамины А и С, кальций, железо, марганец, кальций и фолиевая кислота. В 100 граммах свежих листьев мяты содержится:
- 44 ккал;
- 3,3 г. белка;
- 0,7 г. жира;
- 1,6 г. углеводов;
- 6,8 г. клетчатки.
Полезные свойства мяты
Нутрициолог, консультант по пищевому поведению Ника Сергунина рассказала URA.RU, что мята не только добавляет вкус еде и напиткам, но и помогает здоровью. Благодаря своему составу это растение полезно для многих органов человека.
Польза для ротовой полости
По словам нутрициолога, мята помогает уменьшить боль и воспаление десен при кариесе, пародонтозе и стоматите. «Ментол подавляет высвобождение медиаторов воспаления из нервных окончаний», — отметила Ника Сергунина. «К тому же, мята устраняет неприятный запах, подавляя патогенные бактерии в ротовой полости. А также блокирует фермент гликозилтрансферазу, который участвует в процессе „прилипания“ бактерий к поверхности зубов и слизистой».
Польза для желудочно-кишечного тракта
Ника Сергунина отметила, что мята помогает больным ГЭРБ облегчить симптомы. «Мята облегчает ощущение тяжести после еды, вздутия, болей и спазма в животе», — отметила нутрициолог. «Мятный чай или настой также эффективен в качестве ветрогонного средства. Мята расслабляюще действует на гладкую мускулатуру стенок кишечника и снижает давление кишечных газов».
Помимо этого, мята подавляет рост бактерии Helicobacter pylori, которая провоцирует развитие гастрита и язвы желудка. Также прием растения облегчает кишечные колики, устраняют запор и диарею и восстанавливает скорость прохождения пищи по желудочно-кишечному тракту.
«Еще мята изменяет состав и текучесть желчи. Листья мяты входят в состав желчегонных сборов. А ментол снижает уровень холестерина в желчи, увеличивают концентрацию желчных кислот и лецитина в желчном пузыре», — добавила нутрициолог. «Расслабляющее действие на спазмированные стенки желчного пузыря способствуют лучшему оттоку желчи».
Польза мяты для нервной системы
Для нервной системы мята также полезна: она расслабляет перед сном, рассказала Ника Сергунина. «Компоненты мяты влияют на мускулатуру, снимают напряжение и ускоряют процесс засыпания», — поделилась нутрициолог. «Мята также оказывает антидепрессивное действие. Нарингенин, выделенный из мяты перечной, тормозит ключевой фермент нервной системы — моноаминоксидазу».
Польза мяты для иммунной системы
Мята помогает и иммунной системе, отметила нутрициолог. Масло и листья мяты перечной подавляет активность вируса герпеса 1 и 2 типов, вирусов, вызывающих респираторные заболевания, а также используются для санации помещений в сезон роста заболеваемости.
Польза для кровеносной системы
«Применение мяты во время ароматерапии умеренно снижает артериальное давление и частоту сердечных сокращений при гипертонии и стенокардии», — добавила Ника Сергунина. «При пониженном давлении мята может снижать сосудистое напряжение».
Как правильно употреблять мяту
Чтобы мята приносила пользу, листья растения можно добавлять в различные салаты, напитки и десерты, посоветовала Ника Сергунина. «Можно заваривать себе мятный чай, но пить не больше нескольких чашек в день», — добавила нутрициолог. «Также можно использовать эфирное масло мяты в небольших количествах».
Кому лучше отказаться от мяты
Несмотря на пользу мяты, в некоторых случаях ее лучше не принимать. Нутрициолог отметила, что при хронической обструктивной болезни легких, бронхиальной астме, рефлюксе, грыже пищевода и гипогликемической анемии от мяты лучше отказаться.
«Также не стоит принимать внутрь эфирное масло мяты при наличии камней в желчном пузыре без консультации врача», — добавила Ника Сергунина. «При склонности к пониженному давлению, варикозе, геморрое, чувствительности к гистамину использование мяты стоит ограничить».
Также нутрициолог посоветовала не пить мяту непосредственно перед сном. Дело в том, что в лежачем положении она может вызвать изжогу.
Сколько мяты можно принимать в день
По словам эксперта, в каждом возрасте есть свои дозировки мяты, которые рекомендуются к применению. Так, чтобы мята принесла пользу организму, можно принимать свежей или сушеной мяты:
- детям от 3 до 6 лет – 0,5 чайной ложки;
- детям от 7 до 14 лет – 1-2 чайные ложки;
- подросткам старше 14 лет – 1 столовую ложку;
- взрослым – до 2 столовых ложек.
Детям до трех лет Ника Сергунина посоветовала не давать мяту. «Беременным стоит ограничиться одной чашкой чая с не более чем пятью граммами мяты — ментол может вызывать сокращения матки», — предупреждает нутрициолог. «А при грудном вскармливании лучше не принимать мяту чаще одного раза в неделю, потому что эфирные масла, входящие в состав растения, подавляют лактацию».
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