Пермский палеонтологический музей обрел дизайн-концепцию

Работа по созданию в Перми палеонтологического музея продвинулась на один серьезный шаг. На следующей неделе будет представлена дизайн-концепция музея «Пермский период». Ее авторами стали дизайнер Эрик Белоусов и архитектор Дмитрий Барьюдин.
«Авторы дизайн-концепции музея „Пермский период“ дизайнер Эрик Белоусов и архитектор Дмитрий Барьюдин», — рассказали URA.RU в Пермском краеведческом музее. Белоусов ранее работал над проектом музея Пермских древностей, за что получил региональную премию в области культуры. Общественности концепцию нового палеонтологического музея представят 25 февраля.
О планах создать в Перми музей палеонтологии говорится давно. В 2023 году директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова сообщила, что идея нашла поддержку в федеральном министерстве культуры. В 2024 году краеведческий выиграл грант в три миллиона рублей от фонда Владимира Потанина, который направили на развитие направления, связанного с палеонтологией и пермским геологическим периодом. В новом музее разместят, кроме прочего, полноразмерную модель скелета трогонтериевого слона, найденного в Оханском районе.
Сейчас палеонтологии в Перми посвящен Музей пермских древностей. Он работает как филиал Пермского краеведческого музея и делит здание с подразделениями мэрии. Экспозиция расположена на четвертом этаже, поэтому доступ для маломобильных посетителей ограничен, отмечается на сайте учреждения.
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