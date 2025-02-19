Corriere della Sera: ЕС не может послать Киеву нужного количества солдат

Евросоюз может поставить Украине только 20 тысяч солдат вместо 200 тысяч, запрашиваемых ее лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщают итальянские СМИ.
«Зеленский требует, чтобы силы не менее 200 тысяч солдат защищали более тысячи километров линии фронта с Россией <...> Это обязательство, которое кажется недоступным для ЕС, даже с участием Великобритании <...> Вероятно, можно было собрать около 60 тысяч единиц, чтобы покрыть три смены по 20 тысяч», — пишет Corriere della Sera со ссылкой на источники в военных кругах. По их данным, для того, чтобы отправить на Украину 200 тысяч солдат, всего необходимо собрать 600 тысяч, поскольку развернутые войска должны сменять друг друга каждые шесть-восемь месяцев.
В издании отмечается, что для поставки такого количества бойцов Киеву, странам ЕС необходимо отказаться от национальной защиты и от участия в других конфликтах. При этом европейские государства надеются, что США изменит свой подход к украинскому конфликту и поможет Европе отправить туда нужное количество солдат.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США никогда не будет вводить миротворческие войска на Украину. Также он подчеркнул, что любой направленный Киеву военный контингент должен действовать независимо от НАТО.
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