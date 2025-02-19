19 февраля 2025

Медведев поддержал мнение Трампа о Зеленском

Медведев заявил, что Трамп прав на 200% насчет Зеленского
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Медведев назвал Зеленского «обанкротившимся клоуном»
Медведев назвал Зеленского «обанкротившимся клоуном» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на 200% согласен с президентом США Дональдом Трампом, который назвал украинского лидера Владимира Зеленского «неудавшимся комедиантом» и «диктатором». Медведев заявил, что готов засмеяться над такими словами.

«Если бы вы сказали мне всего три месяца назад, что это слова президента США, я бы громко рассмеялся. Трамп прав на 200 процентов. Обанкротившийся клоун», — написал Медведев в соцсети Х.

Трамп ранее назвал Зеленского «диктатором без выборов» и отметил, что тот не стремится к проведению выборов на Украине. Глава Штатов подчеркнул, что Зеленский признал, что из средств, полученных от США, половина была утрачена. Президент США также раскритиковал его действия в контексте урегулирования украинского конфликта.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на 200% согласен с президентом США Дональдом Трампом, который назвал украинского лидера Владимира Зеленского «неудавшимся комедиантом» и «диктатором». Медведев заявил, что готов засмеяться над такими словами. «Если бы вы сказали мне всего три месяца назад, что это слова президента США, я бы громко рассмеялся. Трамп прав на 200 процентов. Обанкротившийся клоун», — написал Медведев в соцсети Х. Трамп ранее назвал Зеленского «диктатором без выборов» и отметил, что тот не стремится к проведению выборов на Украине. Глава Штатов подчеркнул, что Зеленский признал, что из средств, полученных от США, половина была утрачена. Президент США также раскритиковал его действия в контексте урегулирования украинского конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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