Трамп пытается сократить количество ядерных держав

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Трамп считает, что сотрудничество с Россией по ядерному вопросу до пандемии было очень плодотворным
Трамп считает, что сотрудничество с Россией по ядерному вопросу до пандемии было очень плодотворным Фото:

Президент США Дональд Трамп намерен продолжать сотрудничество с Россией и Северной Кореей в области ядерного разоружения. Об этом американский лидер заявил в ходе своего последнего выступления, отметив успехи, достигнутые до начала пандемии коронавируса, пишет «Коммерсант».

«У нас было очень успешное взаимодействие с президентом Путиным по теме денуклеаризации, мы об этом говорили очень серьезно. А потом начался коронавирус. Мы говорили об этом и с Китаем. Я успешно говорил об этом с лидером Си Цзиньпином. Думаю, мы движемся к меньшему числу ядерных держав: четыре, три, возможно, четыре», — приводит слова Трампа «Коммерсант».

Американский лидер также заявил, что нельзя допускать ядерного конфликта, это будет страшнее Хиросимы и Нагасаки «в 500 раз». Он подчеркнул важность поддержания международной безопасности и предотвращение расширения «клуба ядерных держав».

Дональд Трамп ранее уже заявлял о своих усилиях по достижению соглашения с Россией в области денуклеаризации, в которое планировалось также вовлечь Китай. В интервью телеканалу Fox News он выразил уверенность в своей способности достигать значимых международных соглашений.

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Президент США Дональд Трамп намерен продолжать сотрудничество с Россией и Северной Кореей в области ядерного разоружения. Об этом американский лидер заявил в ходе своего последнего выступления, отметив успехи, достигнутые до начала пандемии коронавируса, пишет «Коммерсант». «У нас было очень успешное взаимодействие с президентом Путиным по теме денуклеаризации, мы об этом говорили очень серьезно. А потом начался коронавирус. Мы говорили об этом и с Китаем. Я успешно говорил об этом с лидером Си Цзиньпином. Думаю, мы движемся к меньшему числу ядерных держав: четыре, три, возможно, четыре», — приводит слова Трампа «Коммерсант». Американский лидер также заявил, что нельзя допускать ядерного конфликта, это будет страшнее Хиросимы и Нагасаки «в 500 раз». Он подчеркнул важность поддержания международной безопасности и предотвращение расширения «клуба ядерных держав». Дональд Трамп ранее уже заявлял о своих усилиях по достижению соглашения с Россией в области денуклеаризации, в которое планировалось также вовлечь Китай. В интервью телеканалу Fox News он выразил уверенность в своей способности достигать значимых международных соглашений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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