Трамп пытается сократить количество ядерных держав

Президент США Дональд Трамп намерен продолжать сотрудничество с Россией и Северной Кореей в области ядерного разоружения. Об этом американский лидер заявил в ходе своего последнего выступления, отметив успехи, достигнутые до начала пандемии коронавируса, пишет «Коммерсант».
«У нас было очень успешное взаимодействие с президентом Путиным по теме денуклеаризации, мы об этом говорили очень серьезно. А потом начался коронавирус. Мы говорили об этом и с Китаем. Я успешно говорил об этом с лидером Си Цзиньпином. Думаю, мы движемся к меньшему числу ядерных держав: четыре, три, возможно, четыре», — приводит слова Трампа «Коммерсант».
Американский лидер также заявил, что нельзя допускать ядерного конфликта, это будет страшнее Хиросимы и Нагасаки «в 500 раз». Он подчеркнул важность поддержания международной безопасности и предотвращение расширения «клуба ядерных держав».
Дональд Трамп ранее уже заявлял о своих усилиях по достижению соглашения с Россией в области денуклеаризации, в которое планировалось также вовлечь Китай. В интервью телеканалу Fox News он выразил уверенность в своей способности достигать значимых международных соглашений.
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