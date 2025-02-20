Прокуратура запросила по 30 лет колонии пилотам ВСУ, признавшимся в терроризме

Гособвинение попросило суд отправить в колонию на 30 лет двух пилотов ВСУ Дмитрия Шиманского и Александра Морозова, которые планировали совершить теракты на территории России с использованием «грязной бомбы». Приговор объявят 27 февраля, сообщили в правоохранительных органах.
«Гособвинение попросило суд назначить каждому подсудимому по 30 лет лишения свободы со штрафом для Морозова около 1 млн рублей, а для Шиманского чуть более 3 млн рублей. Приговор планируется огласить <...> ориентировочно 27 февраля», — сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее полковник ВСУ Морозов признался, что должен был сбросить бомбу в Брянской области на склад горюче-смазочных материалов, однако его самолет зацепился за ЛЭП и потерпел крушение. Второго обвиняемого — Шиманского задержали в Тульской области.
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