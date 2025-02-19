19 февраля 2025

Стала известна дата открытия долгожданного боулинга в Перми

Первый боулинг в центре Перми открывается в техническом режиме
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Боулинг начал работать в техническом режиме
Боулинг начал работать в техническом режиме Фото:

В Перми 20 февраля состоится техническое открытие боулинг-пространства, которое станет первым в центре города. Это заведение горожане ждут с мая 2024 года. Подробности URA.RU сообщил руководитель заведения Михаил Беляев.

«Это первое в России боулинг-пространство с живой музыкальной атмосферой. Здесь будут выступать диджеи и музыканты, включая приглашенных звезд», — рассказал Беляев корреспонденту агентства. Он добавил, что в заведении установлена специальная сцена для живых выступлений.

Уточняется, что за час игры придется заплатить 1,2 тысячи рублей. В боулинге установлено 12 дорожек, шесть баров и кафе, а также оборудовано три зоны отдыха. Пространство вмещает в себя 400 человек.

Ранее URA.RU рассказало, что этот боулинг-клуб станет первым подобным пространством в центре города. Из-за проблем с доставкой оборудования запуск проекта несколько раз переносили.

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В Перми 20 февраля состоится техническое открытие боулинг-пространства, которое станет первым в центре города. Это заведение горожане ждут с мая 2024 года. Подробности URA.RU сообщил руководитель заведения Михаил Беляев. «Это первое в России боулинг-пространство с живой музыкальной атмосферой. Здесь будут выступать диджеи и музыканты, включая приглашенных звезд», — рассказал Беляев корреспонденту агентства. Он добавил, что в заведении установлена специальная сцена для живых выступлений. Уточняется, что за час игры придется заплатить 1,2 тысячи рублей. В боулинге установлено 12 дорожек, шесть баров и кафе, а также оборудовано три зоны отдыха. Пространство вмещает в себя 400 человек. Ранее URA.RU рассказало, что этот боулинг-клуб станет первым подобным пространством в центре города. Из-за проблем с доставкой оборудования запуск проекта несколько раз переносили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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