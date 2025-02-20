На жителя Сургута, бежавшего в США, завели в Екатеринбурге дело о терроризме

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замдиректора РНЦ ВТО «Илизарова» Фролова Ивана. Курган, уголовное дело, прокурор, прокуратура
Мужчину ждет на родине суд и, вероятно, срок Фото:

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о призывах и оправдании терроризма в отношении жителя города Сургут (ХМАО). Как рассказал URA.RU источник, мужчина сейчас скрывается в США.

«Летом прошлого года он разместил в одной из екатеринбургских групп во „ВКонтакте“ комментарий, дискредитирующий российскую армию и власть, и оправдывающий зверства запрещенного в РФ нацбатальона „Азов“* (организация признана террористической и экстремистской — прим.URA.RU)», — объяснил собеседник агентства. Он добавил, что обстоятельства — где и каким образом это сделал сибиряк — устанавливает следствие.

В отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ, ему грозит до семи лет тюрьмы. Известно, что сейчас он скрывается на территории Соединенных Штатов. В пресс-службе свердловского управление СКР от комментария отказались.

* «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории России

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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о призывах и оправдании терроризма в отношении жителя города Сургут (ХМАО). Как рассказал URA.RU источник, мужчина сейчас скрывается в США. «Летом прошлого года он разместил в одной из екатеринбургских групп во „ВКонтакте“ комментарий, дискредитирующий российскую армию и власть, и оправдывающий зверства запрещенного в РФ нацбатальона „Азов“* (организация признана террористической и экстремистской — прим.URA.RU)», — объяснил собеседник агентства. Он добавил, что обстоятельства — где и каким образом это сделал сибиряк — устанавливает следствие. В отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ, ему грозит до семи лет тюрьмы. Известно, что сейчас он скрывается на территории Соединенных Штатов. В пресс-службе свердловского управление СКР от комментария отказались. * «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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