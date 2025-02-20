На жителя Сургута, бежавшего в США, завели в Екатеринбурге дело о терроризме

20 февраля 2025 в 12:17 Размер текста - 17 +

Мужчину ждет на родине суд и, вероятно, срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о призывах и оправдании терроризма в отношении жителя города Сургут (ХМАО). Как рассказал URA.RU источник, мужчина сейчас скрывается в США. «Летом прошлого года он разместил в одной из екатеринбургских групп во „ВКонтакте“ комментарий, дискредитирующий российскую армию и власть, и оправдывающий зверства запрещенного в РФ нацбатальона „Азов“* (организация признана террористической и экстремистской — прим.URA.RU)», — объяснил собеседник агентства. Он добавил, что обстоятельства — где и каким образом это сделал сибиряк — устанавливает следствие. В отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ, ему грозит до семи лет тюрьмы. Известно, что сейчас он скрывается на территории Соединенных Штатов. В пресс-службе свердловского управление СКР от комментария отказались. * «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о призывах и оправдании терроризма в отношении жителя города Сургут (ХМАО). Как рассказал URA.RU источник, мужчина сейчас скрывается в США. «Летом прошлого года он разместил в одной из екатеринбургских групп во „ВКонтакте“ комментарий, дискредитирующий российскую армию и власть, и оправдывающий зверства запрещенного в РФ нацбатальона „Азов“* (организация признана террористической и экстремистской — прим.URA.RU)», — объяснил собеседник агентства. Он добавил, что обстоятельства — где и каким образом это сделал сибиряк — устанавливает следствие. В отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ, ему грозит до семи лет тюрьмы. Известно, что сейчас он скрывается на территории Соединенных Штатов. В пресс-службе свердловского управление СКР от комментария отказались. * «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории России