На жителя Сургута, бежавшего в США, завели в Екатеринбурге дело о терроризме

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о призывах и оправдании терроризма в отношении жителя города Сургут (ХМАО). Как рассказал URA.RU источник, мужчина сейчас скрывается в США.
«Летом прошлого года он разместил в одной из екатеринбургских групп во „ВКонтакте“ комментарий, дискредитирующий российскую армию и власть, и оправдывающий зверства запрещенного в РФ нацбатальона „Азов“* (организация признана террористической и экстремистской — прим.URA.RU)», — объяснил собеседник агентства. Он добавил, что обстоятельства — где и каким образом это сделал сибиряк — устанавливает следствие.
В отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ, ему грозит до семи лет тюрьмы. Известно, что сейчас он скрывается на территории Соединенных Штатов. В пресс-службе свердловского управление СКР от комментария отказались.
* «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории России
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