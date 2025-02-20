В петербургских фуд-моллах закрылось 92 ресторана

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Закрытия связаны с уходом крупных проектов и активной ротацией арендаторов
Закрытия связаны с уходом крупных проектов и активной ротацией арендаторов Фото:

В 2024 году в Петербурге наблюдалось значительное количество закрытий заведений в фуд-моллах. По информации консалтингового агентства NF Group, было закрыто 92 заведения. Детали стали известны РБК.

«За 2024 год в фуд-моллах Санкт-Петербурга закрылось 92 заведения общепита. Это 25% от всех закрытий корнеров по России», — пишет РБК. Закрытия связаны с уходом крупных проектов и активной ротацией арендаторов.

Основными причинами закрытий стали уход значимых объектов, таких как «Фабрика» и «Vilka», а также перепрофилирование площадей под другие нужды, например, в Vokzal 1853 часть пространства была отдана под концертную площадку. Несмотря на закрытия, отрасль фуд-пространств в Петербурге продолжает активно развиваться. Общее количество открытий заведений превысило число закрытий, с 127 новыми точками против 92 закрытых.

На 2025 год в Санкт-Петербурге и Ленинградской области запланировано открытие четырех новых фуд-холлов, что свидетельствует о продолжающемся интересе к этому сегменту рынка. Ожидается, что новые объекты привлекут большое количество посетителей и станут важной частью ритейл-ландшафта города.

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В 2024 году в Петербурге наблюдалось значительное количество закрытий заведений в фуд-моллах. По информации консалтингового агентства NF Group, было закрыто 92 заведения. Детали стали известны РБК. «За 2024 год в фуд-моллах Санкт-Петербурга закрылось 92 заведения общепита. Это 25% от всех закрытий корнеров по России», — пишет РБК. Закрытия связаны с уходом крупных проектов и активной ротацией арендаторов. Основными причинами закрытий стали уход значимых объектов, таких как «Фабрика» и «Vilka», а также перепрофилирование площадей под другие нужды, например, в Vokzal 1853 часть пространства была отдана под концертную площадку. Несмотря на закрытия, отрасль фуд-пространств в Петербурге продолжает активно развиваться. Общее количество открытий заведений превысило число закрытий, с 127 новыми точками против 92 закрытых. На 2025 год в Санкт-Петербурге и Ленинградской области запланировано открытие четырех новых фуд-холлов, что свидетельствует о продолжающемся интересе к этому сегменту рынка. Ожидается, что новые объекты привлекут большое количество посетителей и станут важной частью ритейл-ландшафта города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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