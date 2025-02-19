19 февраля 2025

Мастера Златоуста сделали золотые медали для Кубка России по биатлону. Фото

Мастера Златоуста сделали для Кубка Росси по биатлону медали из золота
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лучшие спортсмены Кубка России получат медали, сделанные златоустовскими мастерами
Лучшие спортсмены Кубка России получат медали, сделанные златоустовскими мастерами Фото:

Мастера компании «ЛиК» в Златоусте (Челябинская область) сделали для победителей Кубка России по биатлону комплекты медалей, включая золотые. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, заказ выполнен по просьбе Союза биатлонистов страны.

«В Златоусте создали эксклюзивные медали для победителей и призеров всех этапов Кубка России по биатлону. Особое внимание заслуживает награды за первое место: они покрыты 24-каратным золотом», — заявили в мэрии Златоуста.

Награды вручат лучшим спортсменам соревнований. Они пройдут в городе с 7 по 9 марта на лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой. Решение проводить мероприятие в Челябинской области приняли после того, как годом ранее здесь состоялись старты Спартакиады сильнейших. Комментировать заезды будет снова Дмитрий Губерниев, посетивший регион в декабре.

Медали покрыли золотом
Медали покрыли золотом
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мастера компании «ЛиК» в Златоусте (Челябинская область) сделали для победителей Кубка России по биатлону комплекты медалей, включая золотые. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, заказ выполнен по просьбе Союза биатлонистов страны. «В Златоусте создали эксклюзивные медали для победителей и призеров всех этапов Кубка России по биатлону. Особое внимание заслуживает награды за первое место: они покрыты 24-каратным золотом», — заявили в мэрии Златоуста. Награды вручат лучшим спортсменам соревнований. Они пройдут в городе с 7 по 9 марта на лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой. Решение проводить мероприятие в Челябинской области приняли после того, как годом ранее здесь состоялись старты Спартакиады сильнейших. Комментировать заезды будет снова Дмитрий Губерниев, посетивший регион в декабре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...