Мастера компании «ЛиК» в Златоусте (Челябинская область) сделали для победителей Кубка России по биатлону комплекты медалей, включая золотые. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, заказ выполнен по просьбе Союза биатлонистов страны.
«В Златоусте создали эксклюзивные медали для победителей и призеров всех этапов Кубка России по биатлону. Особое внимание заслуживает награды за первое место: они покрыты 24-каратным золотом», — заявили в мэрии Златоуста.
Награды вручат лучшим спортсменам соревнований. Они пройдут в городе с 7 по 9 марта на лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой. Решение проводить мероприятие в Челябинской области приняли после того, как годом ранее здесь состоялись старты Спартакиады сильнейших. Комментировать заезды будет снова Дмитрий Губерниев, посетивший регион в декабре.
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