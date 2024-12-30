30 декабря 2024

Журналист Губерниев сравнил горнолыжный курорт под Миассом с объектом в Осло. Видео

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Дмитрий Губерниев и Наталья Ищенко на вечерней сессии Медиафорума ОНФ "Правда и справедливость". Калининград, губерниев дмитрий
В новогоднюю ночь Дмитрий Губерниев споет под Миассом Фото:

Журналист Дмитрий Губерниев сравнил горнолыжный курорт (ГЛК) под Миассом в Челябинской области с Tryvann Park в норвежском Осло. Как следует из видео, предоставленного URA.RU пресс-службой курорта «Солнечная долина», гость выступит перед участниками новогодней вечеринки.

«„Солнечная долина“ под Миассом — место моей зимней силы. Чем-то все это великолепие мне напоминает Tryvann Park, что в Осло. Но туда мы в ближайшее время не попадаем. Но и здесь, ребята, то же: инфраструктура, зима, мороз, горные лыжи — кайф», — заявил Губерниев.

Комментатор пригласил жителей Миасса и Златоуста спеть вместе на празднике. Губерниев примет в нем участие в качестве специального гостя.

В марте журналист снова прилетит в регион. В Златоусте состоится Кубок России по биатлону, освещать который будет Губерниев. В декабре он поздравил горожан с предстоящим событием. На соревнованиях спорткомментатор выступит с концертом со своим Guber Band’ом.

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Журналист Дмитрий Губерниев сравнил горнолыжный курорт (ГЛК) под Миассом в Челябинской области с Tryvann Park в норвежском Осло. Как следует из видео, предоставленного URA.RU пресс-службой курорта «Солнечная долина», гость выступит перед участниками новогодней вечеринки. «„Солнечная долина“ под Миассом — место моей зимней силы. Чем-то все это великолепие мне напоминает Tryvann Park, что в Осло. Но туда мы в ближайшее время не попадаем. Но и здесь, ребята, то же: инфраструктура, зима, мороз, горные лыжи — кайф», — заявил Губерниев. Комментатор пригласил жителей Миасса и Златоуста спеть вместе на празднике. Губерниев примет в нем участие в качестве специального гостя. В марте журналист снова прилетит в регион. В Златоусте состоится Кубок России по биатлону, освещать который будет Губерниев. В декабре он поздравил горожан с предстоящим событием. На соревнованиях спорткомментатор выступит с концертом со своим Guber Band’ом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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