Журналист Губерниев сравнил горнолыжный курорт под Миассом с объектом в Осло. Видео

31 декабря 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

В новогоднюю ночь Дмитрий Губерниев споет под Миассом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Журналист Дмитрий Губерниев сравнил горнолыжный курорт (ГЛК) под Миассом в Челябинской области с Tryvann Park в норвежском Осло. Как следует из видео, предоставленного URA.RU пресс-службой курорта «Солнечная долина», гость выступит перед участниками новогодней вечеринки. «„Солнечная долина“ под Миассом — место моей зимней силы. Чем-то все это великолепие мне напоминает Tryvann Park, что в Осло. Но туда мы в ближайшее время не попадаем. Но и здесь, ребята, то же: инфраструктура, зима, мороз, горные лыжи — кайф», — заявил Губерниев. Комментатор пригласил жителей Миасса и Златоуста спеть вместе на празднике. Губерниев примет в нем участие в качестве специального гостя. В марте журналист снова прилетит в регион. В Златоусте состоится Кубок России по биатлону, освещать который будет Губерниев. В декабре он поздравил горожан с предстоящим событием. На соревнованиях спорткомментатор выступит с концертом со своим Guber Band’ом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналист Дмитрий Губерниев сравнил горнолыжный курорт (ГЛК) под Миассом в Челябинской области с Tryvann Park в норвежском Осло. Как следует из видео, предоставленного URA.RU пресс-службой курорта «Солнечная долина», гость выступит перед участниками новогодней вечеринки. «„Солнечная долина“ под Миассом — место моей зимней силы. Чем-то все это великолепие мне напоминает Tryvann Park, что в Осло. Но туда мы в ближайшее время не попадаем. Но и здесь, ребята, то же: инфраструктура, зима, мороз, горные лыжи — кайф», — заявил Губерниев. Комментатор пригласил жителей Миасса и Златоуста спеть вместе на празднике. Губерниев примет в нем участие в качестве специального гостя. В марте журналист снова прилетит в регион. В Златоусте состоится Кубок России по биатлону, освещать который будет Губерниев. В декабре он поздравил горожан с предстоящим событием. На соревнованиях спорткомментатор выступит с концертом со своим Guber Band’ом.