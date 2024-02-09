09 февраля 2024

Министр спорта РФ Матыцин открыл лыжно-биатлонный комплекс в челябинском городе. Фото

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Визит министра спорта РФ в Екатеринбург, матыцин олег
Матыцин пожелал комплексу в Златоусте стать настоящим домом российского биатлона Фото:
новость из сюжета
Спартакиада РФ в Челябинской области

Министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыли лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте, где дали старт соревнованиям по биатлону в рамках Всероссийской зимней Спартакиады. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Огромное счастье быть сегодня в Златоусте и открывать комплекс имени Светланы Ишмуратовой… Хочу, чтобы этот комплекс стал настоящим домом российского биатлона и всех любителей лыжного спорта», — отметил на церемонии открытия Матыцин.

Губернатор Текслер заявил, что в Челябинской области теперь функционирует один из лучших в стране биатлонных центров. «Договорились, что будем регулярно здесь проводить соревнования самого высокого уровня», — добавил глава региона.

На лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте спортсмены смогут проводить учебно-тренировочные занятия круглый год. Объект включает в себя стрельбище, галерею для подготовки лыж, административно-судейский корпус, командные домики, зрительские трибуны с тиром.

Матыцин и Текслер также дали старт соревнованиям по биатлону в рамках Всероссийской зимней Спартакиады. И наградили победителей и призеров мужской спринтерской гонке на дистанции в десять километров, где победу одержал Эдуард Латыпов из Башкортостана.

Матыцин и Текслер наградили победителей и призеров мужской спринтерской гонке на дистанции в десять километров
Матыцин и Текслер наградили победителей и призеров мужской спринтерской гонке на дистанции в десять километров
На церемонии открытия присутствовала двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова
На церемонии открытия присутствовала двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова
Комплекс в Златоусте станет настоящим домом для российского биатлона
Комплекс в Златоусте станет настоящим домом для российского биатлона
Переполненные трибуны комплекса в Златоусте, где сегодня проходят соревнования по биатлону в рамках Всероссийской спартакиады
Переполненные трибуны комплекса в Златоусте, где сегодня проходят соревнования по биатлону в рамках Всероссийской спартакиады
Медали Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта
Медали Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта
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Министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыли лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте, где дали старт соревнованиям по биатлону в рамках Всероссийской зимней Спартакиады. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. «Огромное счастье быть сегодня в Златоусте и открывать комплекс имени Светланы Ишмуратовой… Хочу, чтобы этот комплекс стал настоящим домом российского биатлона и всех любителей лыжного спорта», — отметил на церемонии открытия Матыцин. Губернатор Текслер заявил, что в Челябинской области теперь функционирует один из лучших в стране биатлонных центров. «Договорились, что будем регулярно здесь проводить соревнования самого высокого уровня», — добавил глава региона. На лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте спортсмены смогут проводить учебно-тренировочные занятия круглый год. Объект включает в себя стрельбище, галерею для подготовки лыж, административно-судейский корпус, командные домики, зрительские трибуны с тиром. Матыцин и Текслер также дали старт соревнованиям по биатлону в рамках Всероссийской зимней Спартакиады. И наградили победителей и призеров мужской спринтерской гонке на дистанции в десять километров, где победу одержал Эдуард Латыпов из Башкортостана.
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