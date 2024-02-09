Матыцин пожелал комплексу в Златоусте стать настоящим домом российского биатлона Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спартакиада РФ в Челябинской области

Министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыли лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте, где дали старт соревнованиям по биатлону в рамках Всероссийской зимней Спартакиады. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Огромное счастье быть сегодня в Златоусте и открывать комплекс имени Светланы Ишмуратовой… Хочу, чтобы этот комплекс стал настоящим домом российского биатлона и всех любителей лыжного спорта», — отметил на церемонии открытия Матыцин.

Губернатор Текслер заявил, что в Челябинской области теперь функционирует один из лучших в стране биатлонных центров. «Договорились, что будем регулярно здесь проводить соревнования самого высокого уровня», — добавил глава региона.

На лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте спортсмены смогут проводить учебно-тренировочные занятия круглый год. Объект включает в себя стрельбище, галерею для подготовки лыж, административно-судейский корпус, командные домики, зрительские трибуны с тиром.

Матыцин и Текслер также дали старт соревнованиям по биатлону в рамках Всероссийской зимней Спартакиады. И наградили победителей и призеров мужской спринтерской гонке на дистанции в десять километров, где победу одержал Эдуард Латыпов из Башкортостана.

Матыцин и Текслер наградили победителей и призеров мужской спринтерской гонке на дистанции в десять километров Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

На церемонии открытия присутствовала двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Комплекс в Златоусте станет настоящим домом для российского биатлона Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Переполненные трибуны комплекса в Златоусте, где сегодня проходят соревнования по биатлону в рамках Всероссийской спартакиады Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Медали Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области