Министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыли лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте, где дали старт соревнованиям по биатлону в рамках Всероссийской зимней Спартакиады. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
«Огромное счастье быть сегодня в Златоусте и открывать комплекс имени Светланы Ишмуратовой… Хочу, чтобы этот комплекс стал настоящим домом российского биатлона и всех любителей лыжного спорта», — отметил на церемонии открытия Матыцин.
Губернатор Текслер заявил, что в Челябинской области теперь функционирует один из лучших в стране биатлонных центров. «Договорились, что будем регулярно здесь проводить соревнования самого высокого уровня», — добавил глава региона.
На лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте спортсмены смогут проводить учебно-тренировочные занятия круглый год. Объект включает в себя стрельбище, галерею для подготовки лыж, административно-судейский корпус, командные домики, зрительские трибуны с тиром.
Матыцин и Текслер также дали старт соревнованиям по биатлону в рамках Всероссийской зимней Спартакиады. И наградили победителей и призеров мужской спринтерской гонке на дистанции в десять километров, где победу одержал Эдуард Латыпов из Башкортостана.
Матыцин и Текслер наградили победителей и призеров мужской спринтерской гонке на дистанции в десять километров
Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области
На церемонии открытия присутствовала двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова
Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области
Комплекс в Златоусте станет настоящим домом для российского биатлона
Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области
Переполненные трибуны комплекса в Златоусте, где сегодня проходят соревнования по биатлону в рамках Всероссийской спартакиады
Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области
Медали Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта
Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области
Министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыли лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте, где дали старт соревнованиям по биатлону в рамках Всероссийской зимней Спартакиады. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. «Огромное счастье быть сегодня в Златоусте и открывать комплекс имени Светланы Ишмуратовой… Хочу, чтобы этот комплекс стал настоящим домом российского биатлона и всех любителей лыжного спорта», — отметил на церемонии открытия Матыцин. Губернатор Текслер заявил, что в Челябинской области теперь функционирует один из лучших в стране биатлонных центров. «Договорились, что будем регулярно здесь проводить соревнования самого высокого уровня», — добавил глава региона. На лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте спортсмены смогут проводить учебно-тренировочные занятия круглый год. Объект включает в себя стрельбище, галерею для подготовки лыж, административно-судейский корпус, командные домики, зрительские трибуны с тиром. Матыцин и Текслер также дали старт соревнованиям по биатлону в рамках Всероссийской зимней Спартакиады. И наградили победителей и призеров мужской спринтерской гонке на дистанции в десять километров, где победу одержал Эдуард Латыпов из Башкортостана.