Задержанного ФСБ главу челябинского миндора Нечаева увезли в Москву

Министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, задержанного ФСБ накануне в рамках уголовного дела, возбужденного по факту растраты госбюджета, увезли в Москву. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Нечаева увезли в Москву. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — рассказал источник.
По другим фигурантам дела пока информации нет. Не исключено, что некоторым из них поменяют правовой статус. В пресс-службе УФСБ по региону от комментариев воздержались.
Нечаев был задержан сотрудниками УФСБ 19 февраля. В его доме и по месту работы были проведены обыски. Его подозревают в растрате госбюджета в 2016 году. Тогда областью руководил Борис Дубровский, обвиняемый в картельном сговоре с дорожными организациями и ныне находящийся за пределами России. Силовики нашли связь между беглым экс-губернатором и министром спустя десятилетие.
Также по делу о картельном сговоре вместе с Нечаевым проходит первый замначальника правового управления миндора Станислав Куликов. Под следствие вместе с чиновниками попали некогда «короли дорожных подрядов» в лице бывших руководителей АО «Южуралмост» Геннадия Вильшенко и ЗАО «Южуралавтобан» Александра Зырянова и Константина Зарипова.
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