Хуснуллин поделился, как будет строиться Россия в ближайшие годы

Хуснуллин: в России построят 1,4 миллиарда квадратных метров жилья до 2036 года

20 февраля 2025 в 14:51 Размер текста - 17 +

Хуснуллин отметил, что к 2036 году на одного человека будет приходиться до 38 квадратных метров Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России к 2036 году будет построен один миллиард 383 миллиона квадратных метров жилья, из которых 663 миллиона квадратных метров должны быть готовы уже к 2030 году. Об этом заявил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. «Для достижения показателей на целях в части жилищного строительства нам необходимо построить 1 миллиард 383 миллиона квадратных метров жилья до 2036 года, из них до 2030 года — 663 миллиона квадратных метров», — рассказал Хуснуллин журналистам на совещании по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Он отметил, что такие планы позволят увеличить обеспеченность жильем до 33 квадратных метров на человека к 2030 году и до 38 квадратных метров к 2036 году. По расчетам зампреда, чтобы достичь этих планов в год нужно строить не менее 100 миллионов квадратных метров. Для реализации поставленных задач планируется улучшить качество жизни в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году, что потребует ежегодного роста показателей на 5%. Хуснуллин отметил, что уже утвержден перечень из 2160 населенных пунктов во всех регионах страны, где будут сосредоточены основные усилия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства. Ранее Хуснуллин заявил, что к 2030 году сроки строительства недвижимости в России, за исключением сложных и уникальных объектов, не будут превышать 1000 дней. Кроме того, он сообщил, что более 50% дорог в стране соответствуют нормативным требованиям, а доля региональных дорог, находящихся в нормативе, в среднем по России составляет 55%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России к 2036 году будет построен один миллиард 383 миллиона квадратных метров жилья, из которых 663 миллиона квадратных метров должны быть готовы уже к 2030 году. Об этом заявил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. «Для достижения показателей на целях в части жилищного строительства нам необходимо построить 1 миллиард 383 миллиона квадратных метров жилья до 2036 года, из них до 2030 года — 663 миллиона квадратных метров», — рассказал Хуснуллин журналистам на совещании по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Он отметил, что такие планы позволят увеличить обеспеченность жильем до 33 квадратных метров на человека к 2030 году и до 38 квадратных метров к 2036 году. По расчетам зампреда, чтобы достичь этих планов в год нужно строить не менее 100 миллионов квадратных метров. Для реализации поставленных задач планируется улучшить качество жизни в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году, что потребует ежегодного роста показателей на 5%. Хуснуллин отметил, что уже утвержден перечень из 2160 населенных пунктов во всех регионах страны, где будут сосредоточены основные усилия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства. Ранее Хуснуллин заявил, что к 2030 году сроки строительства недвижимости в России, за исключением сложных и уникальных объектов, не будут превышать 1000 дней. Кроме того, он сообщил, что более 50% дорог в стране соответствуют нормативным требованиям, а доля региональных дорог, находящихся в нормативе, в среднем по России составляет 55%.