В Курганской области скорая помощь развозит картошку вместо пациентов. Фото

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Стелы Кургана. Курган, скорость, машина скорой помощи, скорая помощь
Машина скорой помощи в Курганской области возит картошку Фото:

В Курганской области скорая помощь теперь доставляет не только пациентов, но и картошку. Житель села Белозерское запечатлел карету скорой помощи, перевозящую мешки с картофелем.

«По информации, полученной от источников, данная машина скорой помощи не используется для перевозки пациентов, а задействована исключительно для доставки еды лежачим больным стационара», — пишет telegram-канал ИС «Белозерское».

Ранее в Белозерской больнице была закрыта базовая столовая, и теперь готовую пищу для пациентов привозят из Кургана. URA.RU направило запрос в департамент информационной политики региона. Ответ ожидается.

Машина скорой перевозит картошку
Машина скорой перевозит картошку

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В Курганской области скорая помощь теперь доставляет не только пациентов, но и картошку. Житель села Белозерское запечатлел карету скорой помощи, перевозящую мешки с картофелем. «По информации, полученной от источников, данная машина скорой помощи не используется для перевозки пациентов, а задействована исключительно для доставки еды лежачим больным стационара», — пишет telegram-канал ИС «Белозерское». Ранее в Белозерской больнице была закрыта базовая столовая, и теперь готовую пищу для пациентов привозят из Кургана. URA.RU направило запрос в департамент информационной политики региона. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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