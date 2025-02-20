В Курганской области скорая помощь теперь доставляет не только пациентов, но и картошку. Житель села Белозерское запечатлел карету скорой помощи, перевозящую мешки с картофелем.
«По информации, полученной от источников, данная машина скорой помощи не используется для перевозки пациентов, а задействована исключительно для доставки еды лежачим больным стационара», — пишет telegram-канал ИС «Белозерское».
Ранее в Белозерской больнице была закрыта базовая столовая, и теперь готовую пищу для пациентов привозят из Кургана. URA.RU направило запрос в департамент информационной политики региона. Ответ ожидается.
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В Курганской области скорая помощь теперь доставляет не только пациентов, но и картошку. Житель села Белозерское запечатлел карету скорой помощи, перевозящую мешки с картофелем. «По информации, полученной от источников, данная машина скорой помощи не используется для перевозки пациентов, а задействована исключительно для доставки еды лежачим больным стационара», — пишет telegram-канал ИС «Белозерское». Ранее в Белозерской больнице была закрыта базовая столовая, и теперь готовую пищу для пациентов привозят из Кургана. URA.RU направило запрос в департамент информационной политики региона. Ответ ожидается.