Машина скорой помощи в Курганской области возит картошку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области скорая помощь теперь доставляет не только пациентов, но и картошку. Житель села Белозерское запечатлел карету скорой помощи, перевозящую мешки с картофелем.

«По информации, полученной от источников, данная машина скорой помощи не используется для перевозки пациентов, а задействована исключительно для доставки еды лежачим больным стационара», — пишет telegram-канал ИС «Белозерское».

Ранее в Белозерской больнице была закрыта базовая столовая, и теперь готовую пищу для пациентов привозят из Кургана. URA.RU направило запрос в департамент информационной политики региона. Ответ ожидается.

Машина скорой перевозит картошку ИС «Белозерское»