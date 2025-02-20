«К воле готов»: осужденный актер Ефремов подготовил список причин, чтобы выйти по УДО

Актер Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении
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Ефремов просится на свободу, жалуясь на плохое самочувствие
Ефремов просится на свободу, жалуясь на плохое самочувствие Фото:

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП, которое произошло в 2020 году, вновь попросился на свободу. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. По его словам, артист подал ходатайство, в котором указал целый ряд причин для УДО. 

«Ефремов переговорил с руководством колонии о перспективах своего УДО <...> Ефремов давил на состояние здоровья (сердце, легкие и потеря зрение), говорил об исправной ежедневной работе, сообщил, что неоднократно раскаивался», — перечисляет часть причин для освобождения Ефремова Shot. Там же сказано, что Ефремов помогает колонии развивать художественную самодеятельность, а еще он осознал свои ошибки.

Кроме того, Ефремов заявил, что готов пересмотреть свои жизненные ценности. «К воле готов, жить будет по-новому», — резюмирует источник. 

Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в 2020 году, в котором погиб человек, и находящийся в состоянии алкогольного опьянения, был приговорен к 7,5 годам лишения свободы. В настоящее время актер активно стремится к условно-досрочному освобождению, подготавливая необходимые документы и участвуя в кастингах для будущих проектов, планируя свою деятельность до 2027 года.

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Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП, которое произошло в 2020 году, вновь попросился на свободу. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. По его словам, артист подал ходатайство, в котором указал целый ряд причин для УДО.  «Ефремов переговорил с руководством колонии о перспективах своего УДО <...> Ефремов давил на состояние здоровья (сердце, легкие и потеря зрение), говорил об исправной ежедневной работе, сообщил, что неоднократно раскаивался», — перечисляет часть причин для освобождения Ефремова Shot. Там же сказано, что Ефремов помогает колонии развивать художественную самодеятельность, а еще он осознал свои ошибки. Кроме того, Ефремов заявил, что готов пересмотреть свои жизненные ценности. «К воле готов, жить будет по-новому», — резюмирует источник.  Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в 2020 году, в котором погиб человек, и находящийся в состоянии алкогольного опьянения, был приговорен к 7,5 годам лишения свободы. В настоящее время актер активно стремится к условно-досрочному освобождению, подготавливая необходимые документы и участвуя в кастингах для будущих проектов, планируя свою деятельность до 2027 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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