«Королей дорожных подрядов» Челябинска увезли в Москву вслед за министром

Бывших топ-менеджеров АО «Южуралмост» Александра Зырянова и Константина Зарипова, прозванных в Челябинской области «королями дорожных подрядов» вслед за главой регионального миндора Алексеем Нечаевым увезли в Москву. Об этом URA.RU рассказал источник. Все они проходят по делу о растрате госбюджета во времена Бориса Дубровского.
«Зырянова и Зарипова увезли в Москву вместе с Нечаевым. Ожидается, что меру пресечения им будут избирать в московском суде. Вскоре этот вопрос должен решиться», — рассказал источник.
Зырянов и Зарипов были задержаны сотрудниками УФСБ вместе с Нечаевым. Под следствие также попали бывший руководитель АО «Южуралмост» Геннадий Вильшенко и первый замначальника правового управления миндора Станислав Куликов. Чиновников обвиняют в растрате, дорожников — в крупных хищениях.
Силовики связывают фигурантов с картельным сговором, организованным бывшим губернатором области Борисом Дубровским. Тогда на дорожных подрядах АО «Южуралмост» было похищено несколько миллиардов рублей. Обвинения ФАС в адрес Дубровского поставили крест на его дальнейшей карьере. Сейчас он наблюдает за задержаниями бывших бизнес-партнеров из-за границы.
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