Роспотребнадзор нашел нарушения в новом ресторане Сургута

Роспотребнадзор нашел нарушения в недавно открывшемся в Сургуте (ХМАО) ресторане «Мидийное место». Результаты проверки указали на нарушение норм СанПиН. Об этом окружное надзорное ведомство сообщило в своем telegram-канале.
«Выявлены серьезные нарушения, включая недостаток необходимого инвентаря и нарушения технологических процессов. Отборы проб и смывов с рабочих поверхностей показали неудовлетворительные результаты, что указывает на недостаточный уровень санитарно-гигиенического состояния объекта», — следует из сообщения.
При этом ведомство не утверждает, что зарегистрированные случаи острых кишечных инфекций однозначно связаны с рестораном. Но выявленные нарушения могли способствовать распространению инфекций. Сейчас Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия в заведении. «Рассматривается вопрос о применении мер административного воздействия в отношении „Мидийное место“», — добавили инспекторы.
Ранее URA.RU сообщало о временном закрытии точки сети ресторанов быстрого питания Rostiс's в сургутском ТЦ «Росич». Посетители жаловались на антисанитарию. Заведение планируют вновь открыть после ремонта.
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