19 февраля 2025

Роспотребнадзор нашел нарушения в новом ресторане Сургута

Сургутский ресторан «Мидийное место» провалил проверку Роспотребнадзора
© Служба новостей «URA.RU»
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Посетители ресторана пожаловались, якобы отравились устрицами
Посетители ресторана пожаловались, якобы отравились устрицами Фото:

Роспотребнадзор нашел нарушения в недавно открывшемся в Сургуте (ХМАО) ресторане «Мидийное место». Результаты проверки указали на нарушение норм СанПиН. Об этом окружное надзорное ведомство сообщило в своем telegram-канале.

«Выявлены серьезные нарушения, включая недостаток необходимого инвентаря и нарушения технологических процессов. Отборы проб и смывов с рабочих поверхностей показали неудовлетворительные результаты, что указывает на недостаточный уровень санитарно-гигиенического состояния объекта», — следует из сообщения.

При этом ведомство не утверждает, что зарегистрированные случаи острых кишечных инфекций однозначно связаны с рестораном. Но выявленные нарушения могли способствовать распространению инфекций. Сейчас Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия в заведении. «Рассматривается вопрос о применении мер административного воздействия в отношении „Мидийное место“», — добавили инспекторы.

Ранее URA.RU сообщало о временном закрытии точки сети ресторанов быстрого питания Rostiс's в сургутском ТЦ «Росич». Посетители жаловались на антисанитарию. Заведение планируют вновь открыть после ремонта.

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Роспотребнадзор нашел нарушения в недавно открывшемся в Сургуте (ХМАО) ресторане «Мидийное место». Результаты проверки указали на нарушение норм СанПиН. Об этом окружное надзорное ведомство сообщило в своем telegram-канале. «Выявлены серьезные нарушения, включая недостаток необходимого инвентаря и нарушения технологических процессов. Отборы проб и смывов с рабочих поверхностей показали неудовлетворительные результаты, что указывает на недостаточный уровень санитарно-гигиенического состояния объекта», — следует из сообщения. При этом ведомство не утверждает, что зарегистрированные случаи острых кишечных инфекций однозначно связаны с рестораном. Но выявленные нарушения могли способствовать распространению инфекций. Сейчас Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия в заведении. «Рассматривается вопрос о применении мер административного воздействия в отношении „Мидийное место“», — добавили инспекторы. Ранее URA.RU сообщало о временном закрытии точки сети ресторанов быстрого питания Rostiс's в сургутском ТЦ «Росич». Посетители жаловались на антисанитарию. Заведение планируют вновь открыть после ремонта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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