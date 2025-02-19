«Ростикс» назвал причину закрытия одной из самых популярных точек в Сургуте

Одну из самых крупных и популярных в Сургуте точек сети ресторанов быстрого питания Rostiс's в ТЦ «Росич» закрыли из-за ремонта. Заведение планируют вновь открыть летом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Rostiс's.
«Мы планируем сделать ресторан еще более комфортным и уютным для наших гостей, обновив интерьер зала и производственные мощности. Ориентировочно ресторан откроется к лету этого года», — следует из сообщения.
Объявление о временном закрытии появилось на дверях ресторана недавно. Судя по отзывам в онлайн-справочнике 2ГИС посетители неоднократно жаловались на антисанитарию в заведении общепита. В связи с этим последовала реакция Управления Роспотребнадзора по ХМАО. «Юридическое лицо получило предостережение — это профилактическая мера, предусмотренная законодательством о контроле и надзоре. Если после предостережения нарушение будет продолжаться, административный орган инициирует проверку, которая должна быть согласована органами прокуратуры», — пояснили URA.RU в окружном надзорном ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало о жалобах жителей Ханты-Мансийска на кафе-баре «Ретро». Гости недовольны грубостью персонала, а некоторые и вовсе нашли волос в блюде. Однако в самом кафе вину приписали выпившей гостье, якобы ее просили пересесть за другой столик, чтобы не мешать другим. А та восприняла просьбу за оскорбление и решила отомстить, очернив репутацию заведения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!