В США рубль назвали лучшей валютой 2025 года

Рубль стал самым успешным среди валют развивающихся рынков, показав укрепление на 13% по отношению к доллару США с начала года. По данным агентства Bloomberg, такой рост стал результатом переговоров между Россией и США.
«С начала года рубль укрепился по отношению к доллару на 13%, став самой успешной валютой на развивающихся рынках», — отмечает Bloomberg. Изменение курса доллара журналисты связывают с изменением политики президента США Дональда Трампа в отношении России.
Центральный банк России определил официальный обменный курс доллара США на пятницу, 21 февраля, составляющий 88,51 рубля. В конце декабря 2024 года д курс составлял 101,68 рубля за доллар. Последний раз стоимость доллара падала ниже отметки в 89 рублей более чем пять месяцев назад — 5 сентября 2024 года, когда она достигла 88,9288 рубля.
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