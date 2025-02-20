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01:42
Жителя Прикамья осудили на пять лет за ДТП, в котором погиб его младший брат
01:42
«ВХ»: ВС России устремились к трассе снабжения ВСУ в Курской области
01:40
В Израиле произошел теракт со взрывом трех автобусов
Путин намекнул на состав переговорщиков с США
01:31
Вылет рейса Utair из ХМАО в Тюмень задерживается более чем на пять часов
01:29
Посол России в Армении попал в ДТП
01:25
Неисправная печь оставила курганца без дачи. Видео
Генсек НАТО одобрил стремление Трампа к миру с РФ — главное об СВО 20 февраля
01:15
Посольство Израиля в России приспустило флаг в знак скорби
01:12
В ЯНАО специалистам без опыта предлагают зарплату в 180 тысяч рублей
01:10
Десятки домов в закрытом свердловском городе остались без воды и тепла
Власти начинают спасение рынка жилья
01:07
Пермяки массово сознались в интимных отношениях с коллегами
01:04
Журнал Time выбрал женщину года. Фото
1
00:54
МЧС: в Новой Москве огонь охватил ангар
Заступились в ООН, допустили снятие санкций: как изменилось отношение США к России с приходом Трампа
00:30
В ХМАО отдельным ученикам разрешат пронести на госэкзамены телефоны
00:26
Мизулина похвалила мэрию Перми за реакцию на сообщение о нитках в школьной еде
1
00:19
Лавров: США признали национальные интересы России
Власти ответили на главную претензию пострадавших от ВСУ курян
00:01
В США заявили об оскорблении, которое Зеленский нанес Трампу
00:00
Цыгане, буллинг и гимназист с ножом: школьные скандалы, которые потрясли Курганскую область в 2025 году
20 февраля 2025
23:58
На зимнике в ЯНАО увеличена грузоподъемность
Сибирские элиты объединились против экспансии влиятельного думца
23:57
Metro: Ванга обещала Путину власть над миром в 2025 году
23:54
На лысьвенском производстве московского завода умер сотрудник
23:40
Актер Дмитрий Певцов вернулся в театр «Ленком»
3
«Обескровит группировку»: Гагин рассказал, чем Украина пожертвует ради наступления на Брянск
23:36
В Свердловской области к тушению пожаров привлекли монахов
23:35
Глава оборонного комитета Рады: США остановили продажу оружия на Украину
23:25
Режим повышенной готовности в Курганской области будет действовать четыре месяца
Гагин раскрыл, откуда ВСУ возьмут силы на возможное наступление на Брянскую область
23:24
Илон Маск заинтересовался, куда Зеленский дел американские деньги
3
23:20
У «Спартака» сорвался исторический трансфер за 22,5 млн евро
23:17
Из-за санкций холдинг челябинского олигарха «Мечел» терпит убытки
В ДНР объяснили, зачем Украина создает видимость наступления в Брянской области
23:10
В зоне СВО погиб военнослужащий из Прикамья Владимир Некрасов
23:01
Губернатор ХМАО Кухарук назвал приоритеты в реализации нацпроектов
22:56
Зеленский заявил, что Украина готова к соглашению с Трампом
Путин снижает угрозы новых протестов в России
22:54
Как выбрать вкусный и качественный чай: на что обратить внимание
1
22:50
Польза и подводные камни шалфея: терапевт рассказала, кому поможет эта трава
22:47
Якушев дал старт Всероссийскому спортивному марафону «Сила России»
Стоит ли покупать новый iPhone 16Е, презентованный Apple: изменения и характеристики
22:46
Володин: ушедшим из России компаниям будет непросто вернуться
22:45
NI: Россия приближается к ключевому украинскому городу
1
22:41
В Пермском крае 15-летний юноша спас на пожаре младших братьев и сестру. Видео
1
Кто такой рэпер Томми Кэш, который едет на «Евровидение» с номером от режиссера из Челябинска
22:36
В России подсчитали, сколько продуктов могут купить пенсионеры на минимальную пенсию
3
22:31
The Economist изобразил Путина и Трампа как главный кошмар Европы
22:22
Пермская прокуратура закрыла АЗС, расположенную на берегу реки
1
Сделал карьеру в России, а после ушел в ВСУ: кто такой КВНщик Игорь Ласточкин
22:17
Дроны ВСУ повредили жилые дома на Кубани, начался пожар
22:17
Работодатели Перми рассказали об идеальном сотруднике
1
22:13
В США рубль назвали лучшей валютой 2025 года
1
Уральцам назвали самую прибыльную недвижимость для инвестиций
22:02
Экономист объяснил, стоит ли покупать доллары при текущем курсе
1
22:01
Эстония закроет границу с Россией
22:01
За прошлый год в Курганской области было украдено почти 100 мусорных контейнеров
1
Международный телефонный разговор Путина, информация о возвращении Boeing — заявления Пескова
22:00
Успех «Любэ», две семьи и борьба с болезнью: Николаю Расторгуеву — 68
22:00
Главные роли, неудачная пластика и смерть Меньшова: Вере Алентовой — 83
21:57
Учителя выбирают Ямал для работы, спасенные миллионы бюджета и чумы для тундровиков: события дня
Раскрыты планы ВСУ на приграничные территории РФ: карта СВО к 20 февраля
21:49
За четыре часа уничтожено 28 украинских дронов над регионами РФ
21:47
Губернатор Самарской области прокомментировал слухи о своей смерти
21:43
В ХМАО после 30-градусных морозов грядет потепление. Скрин
Возвращение блудного бренда: какие зарубежные производители просятся в Россию, пустят ли их обратно
21:37
Путин: россиянин был освобожден в Газе благодаря доброй воле ХАМАС
21:29
Глава МИД Норвегии пожал руку Лаврову на заседании G20
1
21:28
Рютте объяснил, когда Украина станет частью НАТО
2
Не прогул, а актировка: почему российские школьники ждут заморозков и кто может пропустить уроки. Инфографика
21:23
Отмена занятий, скандал в гимназии и распродажа ресторанов: главные новости Кургана за 20 февраля
21:20
«Автомобилист» вырвал победу после жесткой потасовки посреди матча КХЛ. Фото, видео
21:20
Губернатор Моор может совместно с властями Казахстана принять меры по предотвращению паводка
1
21:18
Рютте с оптимизмом отреагировал на мирную инициативу Трампа по Украине
1
21:16
В Тюмени появится парк в стиле сказок Петра Ершова. Фото
21:06
Рэпер Macan приедет в ХМАО с концертом, но билетов в продаже нет. Скрин
21:06
В Европе не поддержали продление санкций против России
1
20:56
Стала известна стоимость сноса замка Пугачевой и Галкина*
17
20:56
Назван первый хедлайнер юбилейного Дня Победы в Екатеринбурге
2
20:51
Минфин США: Зеленский обманул Штаты перед Мюнхенской конференцией
20:49
Под Екатеринбургом строят ЖК в запретной военной зоне. Скрин
2
20:45
Клуб генералов-пенсионеров: чем занимаются бывшие челябинские VIP-силовики, 1 часть. Видео
1
20:37
В ЯНАО пенсионерка попалась на торговле водкой из-под полы
20:32
Жителей Тюменской области ждут морозные выходные
20:27
В Череповце петербуржец в ресторане укусил за ногу полицейского
20:24
Глава Минфина США допустил снятие санкций с России
2
20:23
Московские ревизоры поставили «удовлетворительно» колониям Пермского края
20:20
Арестованного экс-замгубернатора ХМАО Шипилова переведут в Тюмень. Инсайд
2
20:18
Жителей Тюмени предупредили о загрязнении воздуха
20:18
«Пятерочка» вернула деньги жителю ХМАО после скандала с требованием о раскрытии доходов
20:10
Спикер заксобрания ЯНАО заставил коллег переживать во время своего отчета о работе в 2024 году. Видео
20:07
Жога: «Все предложения форума в Миассе возьмем в работу»
2
20:06
Адвокаты бывшего главного дорожника Челябинска Кучитарова заявили отвод судье
20:04
Куйвашев сделал многомиллиардный подарок на юбилей любимому городу. Фото
20:00
Депутаты, ушедшие на фронт: кто предугадал тренд участников СВО в политике ЯНАО
1
20:00
Мотострелок-челябинец получил аппарат для реабилитации от депутата Госдумы. Фото
19:59
Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за организацию встречи с США
19:58
В поселке Винзили под Тюменью сгорел частный дом. Видео
19:58
Спецпосланник Трампа по Украине отказался от пресс-конференции с Зеленским
19:57
В Ленобласти задержан преступник, похитивший в банке 13 миллионов рублей
19:57
Пермская компания задолжала сотрудникам зарплату в размере 10 млн рублей
19:54
Качество оказания медицинской помощи в Курганской области выросло
3
19:44
ЦБ снизил курс доллара до менее чем 89 рублей
19:43
Глава Ханты-Мансийска раскрыл планы по борьбе с пробками
1
19:38
Полезен ли имбирь и сколько можно его есть: все, что нужно знать о продукте
19:35
Мантуров рассказал, какие иностранные бренды вернутся в Россию
2
19:33
Роспотребнадзор нашел нарушения в новом ресторане Сургута
19:33
В гимназии Кургана, где школьник держал в страхе класс, ввели новые меры безопасности
5
19:33
На Параде Победы в Екатеринбурге будет в два раза больше зрителей
19:26
Bloomberg: в Кремле не ожидали жестокости от Трампа по отношению к Зеленскому
1
19:26
Между ЕКАД и Челябинским трактом появится новая магистраль. Карта
19:24
В Уфе пациентов больниц кормили опасным сливочным маслом из Пермского края
1
19:16
Renault захотела вернуться в Россию
7
19:15
Жители ХМАО возмутились липовыми отчетами о диспансеризации в больнице
1
19:13
Mash: на Кубани слышны взрывы
19:12
Спикер заксобрания ЯНАО приобрел Чебурашку за 20 тысяч рублей на нужды бойцов СВО. Фото
1
19:11
В США призвали к срочному миру на Украине из-за преимуществ России
19:05
На VIP-обслуживание тюменских чиновников в аэропорту потратят сотни тысяч рублей
19:00
На выборах губернатора Пермского края будут кормить гамбургерами
2
18:58
Жилфонд посчитал стоимость квартир в борщах
4
18:58
В школе Екатеринбурга ученики устроили кровавую бойню. Видео
5
18:56
Мэрия Екатеринбурга решает судьбу «Бессмертного полка» на 9 мая
18:53
Российский военный 11 часов держал оборону в Курской области
18:52
«Повторения 2024 года быть не должно»: синоптик-любитель Винштейн дал первые прогнозы по паводку в Кургане
1
18:52
Ямальский музей покажет уникальные письма фронтовиков. Видео
18:47
ВСУ планировали теракт в Саратовской области
18:46
Бербок заявила, что неоднократно подвергалась сексуальным домогательствам
5
18:44
Фирменный мерч за баллы: «Морошка» откроет для ямальцев магазин поощрений
18:43
Участникам сговора при ремонте челябинской набережной платить ущерб не придется
18:41
Стилиста Сергея Зверева обвинили в покушении на территориальную целостность Украины
18:41
В Тюменской области пройдет форум для участников СВО
18:39
Дети пермских и челябинских школ пожаловались Мизулиной на нитки и червей в еде. Скрин
18:38
Генерал Куликов предупредил о возможных рисках после завершения СВО
18:37
Угроза нацбезопасности Украины едет с громким шоу в Екатеринбург
18:34
Путин поблагодарил командиров за успешное выполнение задач в Курской области
1
18:23
Екатеринбуржцам раскрыли, в каких районах города появятся новые детсады
18:22
FT: США выступили против термина «агрессор» в отношении России в коммюнике G7
1
18:22
В Свердловской области упали цены на мясо и птицу
1
18:21
«Ростикс» назвал причину закрытия одной из самых популярных точек в Сургуте
18:17
Россиян предупредили о подвохе в новой системе тарифов на электричество
4
18:15
Губернатор Вадим Шумков передал новые пожарные машины округам
5
18:14
В Челябинске 80% жилой недвижимости покупают за наличный расчет
18:14
Свердловский боец на девять месяцев стал «призраком» из-за одной ошибки
1
18:13
UniCredit: прекращение огня на Украине поможет компании уйти с рынка РФ
1
18:10
В Кургане после конфликта с буйным учеником родители детей из элитной гимназии требуют отставки директора
4
18:07
Что известно о взрыве на тюменском месторождении
18:03
Курганский экс-полицейский получил срок за пытки задержанного
18:01
Как перестать бояться летать: советы стюардесс и бывших аэрофобов — в подкасте URA.RU
18:00
Стало известно, когда могут пройти выборы на Украине
1
17:59
Семья, оставшаяся без дома после паводка, купила трехкомнатную квартиру в Кургане. Новости URA.RU работают
3
17:58
На Ямале закупают чумы и нарты для поддержки семей тундровиков
1
17:56
В Петербурге построят завод китайских двигателей Yuchai
3
17:56
«Неон, джакузи и девочки в трусиках»: в Челябинске накрыли сеть спа-салонов. Видео
1
17:55
Екатеринбуржцам раскрыли, где в городе появится кардиокинотеатр
17:55
Бывший замдиректора филармонии назвал Курган столицей Бурановских бабушек
8
17:51
Миндор: Перевозчик челябинского маршрута срывает более половины рейсов
17:50
FT: дипломаты ЕС опасаются, что США отменят санкции против России
17:50
В МВД рассказали о новой уловке мошенников по краже паролей
17:49
Власти Пермского края планируют отремонтировать мост за 132,1 млн рублей
17:49
В ХМАО полгода затягивается суд над обвиняемым в захвате заложников из-за присяжных
17:43
На СВО погиб телеграфист из Тюменской области. Фото
17:42
Коллекторы и спамеры атаковали курганцев миллионами звонков, но их заблокировали
1
17:41
Хасан и Радмир: как свердловчане стали называть детей в 2025 году
17:40
Власти хотят увеличить бюджетную поддержку рейсов из Перми в Ярославль
1
17:39
Реальные зарплаты части челябинских металлургов снизятся в 2025 году
17:37
Власти Пермского края подготовят новых мэров в спецшколе
17:35
В Шадринске наградили лучших педагогов города
3
17:33
Челябинка ответила «Да» жениху, чье кольцо проглотила собака
17:31
Трамвайное движение на улице Мира в Перми откроют летом 2025 года
17:31
Цены на iPhone 15 в России обвалились после презентации последней модели
17:30
В Екатеринбурге запустили фабрику, где делают ткани для богачей. Фото, видео
3
17:28
Хирурги выполнили необычную операцию 75-летней свердловчанке. Фото
17:24
Тюменские комроссы открывают «Сталинский центр» для встреч с другими партиями
2
17:22
112: вертолет санавиации с медиками терпит крушение в Ставрополе
2
17:20
Таксист в Петербурге закидал яйцами окна бывшей пассажирки
3
17:18
Челябинский облсуд продлил сроки арестов экс-начальницам миграционных отделов
17:18
Правительство выделит крупную ежемесячную выплату жителям Курской области
2
17:15
Курганская спортсменка взяла несколько медалей на соревнованиях по ездовому спорту
2
17:15
Сжигание чучела и резиденция Масленицы: как курганцы проведут блинную неделю
17:14
В Перми на остановке обнаружен труп женщины
17:09
Силовики прокомментировали информацию о масштабном наступлении ВСУ в Брянскую область
1
17:07
Где челябинцы чаще всего покупают земельные участки в начале 2025 года. Фото
17:02
Аферисты из «Доверия» пойдут под суд за попытку обмануть правительство ЯНАО
17:00
Курганское УМВД отбилось от претензий уволенного из-за мигрантов сотрудника
16:59
Учителя ХМАО массово жалуются властям на отсутствие выплат
16:56
Миллионер из Нижневартовска перенес сроки ввода нового торгового центра. Фото
1
16:54
В Тюмени на месте популярного кафе откроют рюмочную. Фото
16:53
NBC: Трамп разозлился на Зеленского из-за нежелания идти на компромиссы
1
16:52
Стало известно, почему Трамп захотел подчинить USAID
16:51
Жога осмотрел достижения военной промышленности на выставке в Миассе. Фото, видео
16:51
Свердловчанка отказалась платить за сына, который поджег ребенка. Фото, видео
16:49
На скандального ресторатора из Сургута напал один из инвесторов. Видео
1
16:49
В пермском торговом центре пройдет взвешивание бойцов Top Dog
16:46
В ямальском городе жители больше месяца не могут сделать МРТ даже платно
1
16:46
Bloomberg: Трамп не оставил Зеленскому альтернатив в конфликте с Россией
16:45
Челябинский вуз сохранил первое место в российском рейтинге
16:45
На курганских прилавках появилась свежая клубника. Фото
1
16:43
Полпред Жога «перезапустил» патриотический форум в Миассе. Фото, видео
1
16:40
США впервые с начала СВО вступились за Россию в ООН
2
16:36
Соцсеть Трампа заблокировали на Украине
5
16:35
Пермский миллиардер Репин стал богаче еще на шесть миллиардов
16:32
«Нападал с фломастером»: в метро Екатеринбурга силовики скрутили дебошира. Фото
16:32
Матерились и мешали пассажирам: в ЯНАО тюменцев сняли с поездов за хулиганство
16:31
В Минпромторге заявили, что РФ не ждет с распростертыми объятиями иностранные автобренды
6
16:25
Прокуратура арестовала имущество пермского автодилера на 88 млн рублей
16:19
При какой температуре отменяют занятия в школах Перми
16:19
Сотни жителей Каменска-Уральского остались без тепла из-за аварии. Фото
16:18
Буданов* назвал сроки достижения мира между Россией и Украиной
2
16:16
Турция не пропустила в Стамбул российский самолет
6
16:15
Омбудсмен ХМАО помогла сыну бойца СВО получить выплату при поступлении в колледж
16:15
В Курганской области скорая помощь развозит картошку вместо пациентов. Фото
3
16:13
Опубликована схема платных парковок в центре Челябинска. Карта
1
16:07
МЧС Курганской области переведено в режим «Чрезвычайная ситуация»
16:05
Пермский проблемный мэр продолжит работать на своем посту: инсайд URA.RU подтвердился
16:05
Экс-главу ФСБ Златоуста Вильшенко опросили по делу регионального миндора
16:05
В Раде призвали Зеленского не претендовать на пост президента
16:04
Названа дата проведения «Диктанта Победы» в Тюменской области
16:01
В Перми обсуждают акцию «Пьяная леди везде не хозяйка»
15:59
Шольц пытался вооружить Украину через Бразилию
2
15:57
КВНщик Ласточкин ушел воевать за ВСУ
15:54
Власти Салехарда предоставили жилье семьям из сгоревшего дома
15:53
Тюменская КПРФ выступила резко против объединения сел под единое управление
15:52
В Пермском крае раком заболели десятки тысяч человек
15:51
Вахтовику из Нового Уренгоя, обвиняемому в убийстве женщин, грозит пожизненный срок
15:50
Экс-бойца ЧВК «Вагнер» из Кургана отправили в колонию за убийство челябинца
6
15:48
В Кемеровской области пьяный водитель сбил беременную женщину и ее сына
15:48
Названы любимые вина россиян
10
15:47
Власти Пермского края будут устанавливать максимальные тарифы платных парковок
15:47
«Мама важна для ребенка всегда»: психолог оценила поступок оставившей детей Нюши
4
15:46
Мошенники звонят россиянам от имени «Почты России»
1
15:45
Японские онигири захватывают курганский рынок: где купить заморский перекус
6
15:44
Петербуржец получил свидетельство о собственной смерти, когда решил купить дачу
1
15:44
Масочный режим ввели в курганских больницах из-за роста заболеваемости ОРВИ
15:43
Деньги вместо чести и пять жен: культовому телеведущему Александру Гордону — 61
1
15:43
Набиуллина опровергла слух о цифровом рубле и заявила о росте дипфейков: главные заявления главы ЦБ
15:40
В ХМАО загорелся жилой дом
15:40
Московский меценат вручил неожиданный подарок музею Екатеринбурга. Фото
1
15:38
В Россию хочет вернуться популярный фастфуд
6
15:38
Челябинец сутки пил в квартире с убитым собутыльником
15:36
Cпрос на грузоперевозки между Челябинском и Беларусью увеличился вдвое
15:36
Пермскому юноше с раком мозга, в спасение которого не верили врачи, нужна помощь. Фото
15:33
Оперслужбы прокомментировали информацию о тонущем в Азовском море сухогрузе
15:33
Жительница Тюмени украла из магазина 15 бутылок соуса и семь банок кофе
1
15:32
Акции уральского титанового гиганта взлетели на фоне слухов о возвращении Boeing в Россию
1
15:30
«Бегал с топором»: врач устроил дебош в свердловском госпитале
3
15:29
В Челябинске появятся платные автопарковки. Схема
3
15:27
В Перми появился еще один кандидат на должность министра агропромкомплекса
15:27
Рэпер Drake засветился в одежде дизайнера из Екатеринбурга. Фото
1
15:24
Путин планирует провести международный телефонный разговор
5
15:23
Курс доллара опустился ниже 88 рублей впервые с сентября прошлого года
5
15:19
Какие праздники отмечают 21 февраля: что нельзя делать в этот день
15:14
Запад заставляет Грузию открыть второй фронт против России
15:11
Появилось видео падения самолета в Нижегородской области
15:07
В Екатеринбурге на свободе разгуливает бандит, дерзко ограбивший банк на Эльмаше
2
15:06
Тюменцы сообщают о сбоях в работе МТС
15:05
Назван топ популярных отелей Перми
15:03
«Королей дорожных подрядов» Челябинска увезли в Москву вслед за министром
1
15:01
Союз, возглавляемый женой сенатора Муратова, после борьбы с абортами объявил войну мату
14:59
В Кургане избирательный участок получил имя погибшего в СВО лейтенанта Кононова
14:58
В Тюменской области двое участковых спасли из пожара семью с тремя детьми. Видео
14:56
Новое здание Пермской галереи начнут передавать музейщикам летом
1
14:55
В элитных пермских детских лагерях нашли опасное мясо и молоко
14:54
«К воле готов»: осужденный актер Ефремов подготовил список причин, чтобы выйти по УДО
14:53
Житель Белоруссии пытался провезти в Россию 140 килограммов гашиша. Фото
14:52
Челябинский фонд «Андрюша» вошел в ТОП-10 благотворительных организаций России
2
14:51
Хуснуллин поделился, как будет строиться Россия в ближайшие годы
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