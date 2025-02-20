20 февраля 2025

При строительстве дорог в Челябинской области украли несколько миллиардов

Челябинских дорожников подозревают в хищении трех миллиардов рублей
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Челябинских чиновников и предпринимателей подозревают в растрате и хищениях
Челябинских чиновников и предпринимателей подозревают в растрате и хищениях Фото:

Арестованного главу миндора Челябинской области Алексея Нечаева и близких к нему предпринимателей-дорожников подозревают в хищении около трех миллиардов рублей бюджетных средств во времена правления экс-губернатора Бориса Дубровского. Об этом сообщает газета «Коммерсант». 

«С февраля 2015 года по апрель 2019 года организованная группа похитила 2 млрд 966 млн рублей в ходе исполнения 60 госконтрактов. Эти договоры были заключены между министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и компаниями „Южуралавтобан“ и „Южуралмост“»,- сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на данные МВД России. 

Бывших топ-менеджеров АО «Южуралмост» Александра Зырянова и Константина Зарипова, прозванных в Челябинской области «королями дорожных подрядов» вслед за главой регионального миндора Нечаевым увезли в Москву. Ожидается, что меру пресечения им будут избирать в московском суде.

Ранее Зырянов и Зарипов были задержаны сотрудниками УФСБ вместе с Нечаевым. Под следствие также попали бывший руководитель АО «Южуралмост» Геннадий Вильшенко и первый замначальника правового управления миндора Станислав Куликов. Чиновников обвиняют в растрате, дорожников — в крупных хищениях.

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Арестованного главу миндора Челябинской области Алексея Нечаева и близких к нему предпринимателей-дорожников подозревают в хищении около трех миллиардов рублей бюджетных средств во времена правления экс-губернатора Бориса Дубровского. Об этом сообщает газета «Коммерсант».  «С февраля 2015 года по апрель 2019 года организованная группа похитила 2 млрд 966 млн рублей в ходе исполнения 60 госконтрактов. Эти договоры были заключены между министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и компаниями „Южуралавтобан“ и „Южуралмост“»,- сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на данные МВД России.  Бывших топ-менеджеров АО «Южуралмост» Александра Зырянова и Константина Зарипова, прозванных в Челябинской области «королями дорожных подрядов» вслед за главой регионального миндора Нечаевым увезли в Москву. Ожидается, что меру пресечения им будут избирать в московском суде. Ранее Зырянов и Зарипов были задержаны сотрудниками УФСБ вместе с Нечаевым. Под следствие также попали бывший руководитель АО «Южуралмост» Геннадий Вильшенко и первый замначальника правового управления миндора Станислав Куликов. Чиновников обвиняют в растрате, дорожников — в крупных хищениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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