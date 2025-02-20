В школах Шадринска из-за морозов отменили занятия

Из-за сильных морозов в Шадринске занятия для учащихся 1-2 классов первой смены в школах будут отменены. Об этом сообщает городской отдел образования Шадринска.
«Отмена занятий учащихся 1-2 классов 1 смены. Сегодня, 21 февраля, городской отдел образования рекомендует родителям учащихся 1-2 классов первой смены, учитывая погодные условия (низкий температурный режим), воздержаться от очного обучения в образовательных организациях и использовать иной формат обучения, принятый школой», — сообщается в telegram-канале «Город 45 Шадринск». По данным Курганского ЦГМС, в 6 часов в Шадринске -26 градусов. Ветра нет.
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