20 февраля 2025

В школах Шадринска из-за морозов отменили занятия

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В школах Шадринска отменили занятия для 1-2 классов
В школах Шадринска отменили занятия для 1-2 классов Фото:

Из-за сильных морозов в Шадринске занятия для учащихся 1-2 классов первой смены в школах будут отменены. Об этом сообщает городской отдел образования Шадринска.

«Отмена занятий учащихся 1-2 классов 1 смены. Сегодня, 21 февраля, городской отдел образования рекомендует родителям учащихся 1-2 классов первой смены, учитывая погодные условия (низкий температурный режим), воздержаться от очного обучения в образовательных организациях и использовать иной формат обучения, принятый школой», — сообщается в telegram-канале «Город 45 Шадринск». По данным Курганского ЦГМС, в 6 часов в Шадринске -26 градусов. Ветра нет.

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Из-за сильных морозов в Шадринске занятия для учащихся 1-2 классов первой смены в школах будут отменены. Об этом сообщает городской отдел образования Шадринска. «Отмена занятий учащихся 1-2 классов 1 смены. Сегодня, 21 февраля, городской отдел образования рекомендует родителям учащихся 1-2 классов первой смены, учитывая погодные условия (низкий температурный режим), воздержаться от очного обучения в образовательных организациях и использовать иной формат обучения, принятый школой», — сообщается в telegram-канале «Город 45 Шадринск». По данным Курганского ЦГМС, в 6 часов в Шадринске -26 градусов. Ветра нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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