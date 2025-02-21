Индексация пенсий и пособий с 1 марта: кого ждут прибавки и в чем их особенности

В России с 1 марта увеличат пособия по беременности, пенсии и льготы
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С 1 марта 2025 года военные пенсионеры получат увеличенные выплаты
С 1 марта 2025 года военные пенсионеры получат увеличенные выплаты Фото:

В России с 1 марта 2025 года повысят военные пенсии. Индексация коснется также и приравненных к ним категорий. Кроме того, увеличат женское пособие при беременности. Подробнее о том, кого ждут прибавки — в материале URA.RU.

Пособие по беременности и родам

С 1 марта пособие по беременности и родам для женщин, уволенных из-за прекращения работы предприятия, увеличится до величины регионального прожиточного минимума. Раньше девушки в декрете получали 920 рублей, но теперь сумма выплат возрастет, передает Life.

Выплаты на военных пенсионеров

Военные пенсионеры и приравненные к ним категории, такие как пожарные, полицейские, судебные приставы и сотрудники Росгвардии и Федеральной службы исполнения наказаний, также получат увеличенные пенсии. Индексация составит 4,4%.

Увеличение выплат произойдет задним числом с начала 2025 года. При этом повышение коснется также и жен военных. 

Изменения в процедуре признания гражданина инвалидом

С начала следующего месяца будут внесены изменения в процедуру признания взрослого или ребенка инвалидом. Так, введут систему целевых реабилитационных групп, более ориентированных на пациентов, и пересмотрят некоторые из критериев для оформления статуса инвалидности.

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В России с 1 марта 2025 года повысят военные пенсии. Индексация коснется также и приравненных к ним категорий. Кроме того, увеличат женское пособие при беременности. Подробнее о том, кого ждут прибавки — в материале URA.RU. Пособие по беременности и родам С 1 марта пособие по беременности и родам для женщин, уволенных из-за прекращения работы предприятия, увеличится до величины регионального прожиточного минимума. Раньше девушки в декрете получали 920 рублей, но теперь сумма выплат возрастет, передает Life. Выплаты на военных пенсионеров Военные пенсионеры и приравненные к ним категории, такие как пожарные, полицейские, судебные приставы и сотрудники Росгвардии и Федеральной службы исполнения наказаний, также получат увеличенные пенсии. Индексация составит 4,4%. Увеличение выплат произойдет задним числом с начала 2025 года. При этом повышение коснется также и жен военных.  Изменения в процедуре признания гражданина инвалидом С начала следующего месяца будут внесены изменения в процедуру признания взрослого или ребенка инвалидом. Так, введут систему целевых реабилитационных групп, более ориентированных на пациентов, и пересмотрят некоторые из критериев для оформления статуса инвалидности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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