Накануне в СМИ появились сообщения, что ВСУ планируют операцию по прорыву в Курской и Брянской областях. Говорилось о повышенной активности украинских разведывательных групп вдоль границы и усилении военного присутствия в Сумской области. Украинская сторона сосредоточила военную технику в районе, который находится на расстоянии около 50 километров от границы Брянской области. Подробнее о том, что сейчас происходит в регионе — в материале URA.RU.
Брянская область
Военный блогер Юрий Подоляка подтвердил информацию о том, что ВСУ собрали группировку на границе Украины с Брянской областью. Однако, по его словам, украинское формирование находится там уже не первый месяц. При этом бригада не готова наступать, «на что-то серьезное у нее пока нет сил», написал Подоляка в своем telegram-канале.
Атака ВСУ на Брянскую область может оказаться роковой ошибкой для Украины. Такой оценкой поделился советник главы ДНР Ян Гагин в разговоре с URA.RU. Он утверждает, что любая попытка наступления в данном регионе будет немедленно пресечена и вряд ли приведет к успеху. Гагин также призвал игнорировать слухи и опираться на официальные данные Минобороны РФ.
Кроме того, российская армия продолжает атаковать логистические пути ВСУ у границы. ВС РФ разрушают мосты в Черниговской области, препятствуя передвижению украинской боевой техники к границе, сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Все передвижения войск Украины фиксируются, принимаются меры по укреплению границ. ВС РФ наносятся удары по скоплениям личного состава и технике. По данным telegram-канала WarGonzo, в результате было уничтожено около 40 украинских машин. Ситуация на границе остается стабильной без серьезных изменений.
Курская область
Источник РЕН ТВ, близкий к Минобороны России, заявил, что сообщения о подготовке ВСУ к прорыву на территорию Курской области не находят подтверждения. Речь идет именно о северной части региона. Тем не менее в районе была замечена активность украинских войск.
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