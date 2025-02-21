Три недели и Украину ждет капитуляция: чего хочет Трамп, возможные последствия

Президент США Дональд Трамп поставил странам ЕС ультиматум. Если Украина не капитулирует в течение трех недель, то Америка покинет Европу. На Западе заявили, что если Киев сдастся, то это будет означать общий европейский проигрыш. Подробнее о том, чего хочет Трамп и каковы возможные последствия этого — в материале URA.RU.
Что такое капитуляция
Капитуляция представляет собой договор о прекращении боевых действий между враждующими сторонами. В международном праве это означает окончание военных действий и сдачу вооруженных сил одной из сторон конфликта.
Гаагская конвенция 1907 года, касающаяся законов и обычаев сухопутной войны, устанавливает процедуру переговоров, предшествующих капитуляции. Сторона, желающая сдаться, должна объявить о своем намерении, направив для переговоров своего представителя.
Трамп поставил Европе ультиматум
Депутат Европарламента Мика Аалтола заявила, что Трамп установил срок в три недели для стран ЕС и НАТО на подписание капитуляции Украины. Он добавил, что Европа должна сама «разобраться с этим».
При этом если задача не будет выполнена, то США начнут выводить свои войска из Европы. Однако на официальном уровне Запад отвергает эти требования и формулировку о «капитуляции».
В свою очередь глава оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко сообщил, что США фактически прекратили продажу оружия Украине. По его словам, компании, которые должны были поставлять оружие, сейчас находятся в ожидании, поскольку окончательное решение еще не принято.
Какие будут последствия капитуляции Украины
Капитуляция Украины станет капитуляцией всей Европы. Об этом 20 февраля заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсетях. Он также призвал окружающих не делать вид, что они «не осознают этого».
Комментарий Зеленского
Украинский лидер Владимир Зеленский ранее высказался категорически против любой демобилизации. По его мнению, в условиях действующего в стране военного положения необходима мобилизация «всех ресурсов».
Зеленский подчеркнул, что демобилизация равносильна капитуляции с первого дня конфликта. Он также указал на важность улучшения процесса мобилизации для повышения эффективности защиты страны.
19 февраля президент России Владимир Путин в очередной раз заявил о готовности к мирным переговорам с Украиной. Киев постоянно отказывается от них.
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