Реакция РФ на возможный выход США из ООН и планы в годовщину СВО: заявления Пескова

Песков озвучил реакцию Кремля по поводу выхода США из ООН
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Песков заявил, что не знает о тайной встрече представителей РФ и США в Швейцарии
Песков заявил, что не знает о тайной встрече представителей РФ и США в Швейцарии Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Кремлю известны планы о возможном выходе США из ООН, но сейчас очевидной замены данной организации нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также высказался об итогах СВО, обозначив, что подводить их еще рано. Главные заявления представителя Кремля в рамках конференц-колла 21 февраля — в материале URA.RU.

Выход США из ООН

По словам Пескова, Кремлю неизвестны подробности плана США по выходу из Организации Объединенных Наций (ООН). В свою очередь, Россия традиционно придерживается позиции поддержки международных организаций, включая ООН, как платформы для мирного разрешения конфликтов и международного сотрудничества.

«Мы пока не знаем всех деталей этой инициативы. Мы читали сообщения на этот счет. Мы исходили из руководящей роли ООН и считаем, что при всех очевидных не эффективностях этой организации на фоне современных вызовов, замены ООН не существует», — заявил Песков журналисту URA.RU.

Планы Кремля на годовщину СВО

Кремль не планирует проводить специальные мероприятия в день годовщины специальной военной операции 24 февраля. «Специальных форматов не предусмотрено. Итоги подводить рано. СВО продолжается, все цели поставленные должны быть достигнуты», — заявил пресс-секретарь президента.

Встреча представителей России и США в Швейцарии

Песков не владеет информацией о «неофициальной тайной встрече» представителей России и США, посвященной конфликту на Украине. «Не могу ответить на этот вопрос, не располагаю информацией», — сообщил он.

Заявления Румынии об ультиматуме России

Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что в ходе первого раунда переговоров между Россией и США, проходивших в Эр-Рияде, Россия якобы выдвинула требование о выводе войск НАТО с Востока Европы. «Это не так. Это не соответствует действительности. Наша позиция относительно продвижения военной инфраструктуры НАТО в течение нескольких волн в сторону наших границ вызывает обеспокоенность. Эта наша позиция известна», — сказал представитель Кремля.

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Кремлю известны планы о возможном выходе США из ООН, но сейчас очевидной замены данной организации нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также высказался об итогах СВО, обозначив, что подводить их еще рано. Главные заявления представителя Кремля в рамках конференц-колла 21 февраля — в материале URA.RU. Выход США из ООН По словам Пескова, Кремлю неизвестны подробности плана США по выходу из Организации Объединенных Наций (ООН). В свою очередь, Россия традиционно придерживается позиции поддержки международных организаций, включая ООН, как платформы для мирного разрешения конфликтов и международного сотрудничества. «Мы пока не знаем всех деталей этой инициативы. Мы читали сообщения на этот счет. Мы исходили из руководящей роли ООН и считаем, что при всех очевидных не эффективностях этой организации на фоне современных вызовов, замены ООН не существует», — заявил Песков журналисту URA.RU. Планы Кремля на годовщину СВО Кремль не планирует проводить специальные мероприятия в день годовщины специальной военной операции 24 февраля. «Специальных форматов не предусмотрено. Итоги подводить рано. СВО продолжается, все цели поставленные должны быть достигнуты», — заявил пресс-секретарь президента. Встреча представителей России и США в Швейцарии Песков не владеет информацией о « неофициальной тайной встрече» представителей России и США, посвященной конфликту на Украине.  «Не могу ответить на этот вопрос, не располагаю информацией», — сообщил он. Заявления Румынии об ультиматуме России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что в ходе первого раунда переговоров между Россией и США, проходивших в Эр-Рияде, Россия якобы выдвинула требование о выводе войск НАТО с Востока Европы. «Это не так. Это не соответствует действительности. Наша позиция относительно продвижения военной инфраструктуры НАТО в течение нескольких волн в сторону наших границ вызывает обеспокоенность. Эта наша позиция известна», — сказал представитель Кремля.
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