Песков раскрыл планы Кремля в день годовщины СВО

Песков: Кремль не планирует проводить спецмероприятия в день годовщины СВО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле не планируют устраивать мероприятия в годовщину СВО, заявил Песков
В Кремле не планируют устраивать мероприятия в годовщину СВО, заявил Песков Фото:

Кремль не планирует проводить специальные мероприятия в день годовщины специальной военной операции 24 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, во время беседы с журналистами. По его словам, подводить итоги пока рано, поскольку операция продолжается.

«Специальных форматов не предусмотрено. Итоги подводить рано, СВО продолжается, все цели, поставленные, должны быть достигнуты», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

В то же время Украину в годовщину СВО по приглашению главы страны Владимира Зеленского намерены посетить представители европейских стран. Кто-то присоединится онлайн, некоторые уже подтвердили очное присутствие. Также Киев намерен посетить весь состав ЕК.

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Кремль не планирует проводить специальные мероприятия в день годовщины специальной военной операции 24 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, во время беседы с журналистами. По его словам, подводить итоги пока рано, поскольку операция продолжается. «Специальных форматов не предусмотрено. Итоги подводить рано, СВО продолжается, все цели, поставленные, должны быть достигнуты», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. В то же время Украину в годовщину СВО по приглашению главы страны Владимира Зеленского намерены посетить представители европейских стран. Кто-то присоединится онлайн, некоторые уже подтвердили очное присутствие. Также Киев намерен посетить весь состав ЕК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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