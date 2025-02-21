Песков раскрыл планы Кремля в день годовщины СВО

Кремль не планирует проводить специальные мероприятия в день годовщины специальной военной операции 24 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, во время беседы с журналистами. По его словам, подводить итоги пока рано, поскольку операция продолжается.
«Специальных форматов не предусмотрено. Итоги подводить рано, СВО продолжается, все цели, поставленные, должны быть достигнуты», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
В то же время Украину в годовщину СВО по приглашению главы страны Владимира Зеленского намерены посетить представители европейских стран. Кто-то присоединится онлайн, некоторые уже подтвердили очное присутствие. Также Киев намерен посетить весь состав ЕК.
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