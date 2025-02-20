«Бунт богатых»: по кому на самом деле ударили новые тарифы на электроэнергию в ХМАО

Информация о росте платежей за электроэнергию стала появляться во многих российских регионах с началом февраля. В них повсеместно стали внедрять дифференцированные тарифы, которые зависят от объема потребления ресурса. В ХМАО с громкими заявлениями о крупных суммах в платежках выступили жители коттеджных поселков Сургута и других городов. Вместе с тем, в энергосбытовых компаниях отмечают, что повышенный тариф на электроэнергию затронул менее 1% лицевых счетов. За разъяснениями URA.RU обратилось к члену экспертного совета комитета Государственной думы по ЖКХ, директору Ассоциации «ЖКХ и Городская среда» Василию Тихонову.
— Василий Владимирович, зачем нужны дифференцированные тарифы на электроэнергию?
— Цель перехода на новую схему — сократить объем перекрестного субсидирования. Этот механизм сдерживания роста тарифов не совсем справедливый. Тарифы для граждан, независимо от статуса и объема потребления ресурса, были льготными, вся финансовая нагрузка ложилась на бизнес и потребителей из числа юридических лиц. Издержки производителей и поставщиков электроэнергии субсидировались за счет регионов. Сейчас же все больше субъектов РФ внедряют дифференцированные тарифы, позволяющие переложить часть платежей на крупных потребителей из числа «льготников», вывести из тени тех, кто ранее вел предпринимательскую деятельность и при этом оплачивал поставку электроэнергии по тарифу для населения.
— На кого рассчитаны такие тарифы?
— В регионах тюменской «матрешки» предусмотрено три тарифных диапазона. Потребление до 3900 киловатт по-прежнему является льготным. Этого вполне достаточно для отопления и работы всего оборудования в обычном частном доме площадью в сто метров. Чуть выше платят те, кто расходует от 3900 до 6000 киловатт — достаточно приличная цифра даже в наших климатических условиях. В третий диапазон попадает сверхпотребление — от 6000 киловатт. Всего около процента потребителей подпадает под тарифы второго и третьего диапазонов. Это признают во многих регионах.
— Почему, в таком случае, возник такой резонанс со стороны населения?
— Мы же привыкли к не очень бережному расходу ресурса. Подключились, платим каждый месяц, как нам удобно, и стоимость вроде это позволяет. А здесь сверхпотребление приводит к внутреннему конфликту: «почему я должен так дорого платить?». Но это неизбежно, если расходовать действительно значительный объем электроэнергии. Ведь как у нас: если есть дом, то побольше. А там и сауна, и бассейн с подогревом.
— Получается, «богатые тоже плачут»?
— Получается, так. Это решение кажется мне справедливым. Знаете, мне понравилось такое выражение, как «бунт богатых». Не берусь утверждать, применимо оно в данном контексте или нет, но именно обеспеченные люди ощутили последствия нововведений на себе.
— Вы тоже ощутили?
— У меня тоже выросла стоимость оплаты электроэнергии за дачный дом. Но я уже посчитал, как просто сократить потребление ресурса. Все пространство отапливалось электроприборами, внес корректировки в их работу.
— Что делать тем, кого новые тарифы затронули во втором и третьем диапазоне?
— Нам государство уже давно предлагает переходить на экономный расход ресурсов, в том числе и электроэнергии. И вот для нас, для жителей, наверное, пришло то время, когда тоже об этом стоит задуматься. Вдобавок, мы везде применяем новые технологии, чтобы уменьшить расходы. И электроэнергии, в том числе. Можно поставить котел не на 25, а на 18 градусов, не открывать форточки в натопленном доме. Там, где это возможно, можно перейти на альтернативные источники отопления, например, природный газ. Но еще раз подчеркну: стоимость электроэнергии выросла лишь для тех, кто может за нее заплатить, тут не надо переживать за богатых. Этот подход мы уже увидели, когда с прошлого года доходы физических лиц стали облагаться разными налоговыми ставками.
— А как же льготные слои населения?
— Дифференцированные тарифы позволяют регионам вместо перекрестного субсидирования направить средства на адресные меры поддержки самых незащищенных слоев населения, реализацию социальных программ. Льготники как были, так и сохранились. Например, льгота есть для многодетных семей. Они должны просто подтвердить свой статус, это несложно. К тому же, каждый субъект имеет право принимать дополнительный список льготников — федеральное законодательство это допускает.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!