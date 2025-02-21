В Москве арестован фигурант дела о картеле в Челябинской области, задержанный ФСБ. Видео

В Москве арестован фигурант дела о картеле в Челябинской области
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Констанитина Зарипова отправили в СИЗО
Констанитина Зарипова отправили в СИЗО Фото:
новость из сюжета
Задержан глава челябинского миндора Нечаев

Мещанский районный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего топ-менеджера АО «Южуралмост» Константина Зарипова, проходящего по делу о дорожном сговоре в Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы, он проведет в изоляции 1 месяц и 22 суток.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зарипова Константина Кираматовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. На срок 1 месяц 22 суток», — сообщили URA.RU в пресс-службе судов.

Зарипов был задержан вместе с министром дорожного хозяйства и транспорта Алексеем Нечаевым. Их обвинили в растрате госбюджета. Речь идет о периоде, когда областью руководил Борис Дубровский. Предварительно, топ-менеджеры в то время нажились на дорожных контрактах. Общая сумма около 3 млрд рублей. Решением этого же суда Нечаев взят под арест.

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Мещанский районный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего топ-менеджера АО «Южуралмост» Константина Зарипова, проходящего по делу о дорожном сговоре в Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы, он проведет в изоляции 1 месяц и 22 суток. «Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зарипова Константина Кираматовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. На срок 1 месяц 22 суток», — сообщили URA.RU в пресс-службе судов. Зарипов был задержан вместе с министром дорожного хозяйства и транспорта Алексеем Нечаевым. Их обвинили в растрате госбюджета. Речь идет о периоде, когда областью руководил Борис Дубровский. Предварительно, топ-менеджеры в то время нажились на дорожных контрактах. Общая сумма около 3 млрд рублей. Решением этого же суда Нечаев взят под арест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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