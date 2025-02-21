Военный хор спел свою версию «Сигма-боя» про бойцов СВО. Видео

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Апти Алаудинов оценил переделанную версию песни «Сигма бой» с участием российских военных
Апти Алаудинов оценил переделанную версию песни «Сигма бой» с участием российских военных Фото:

Командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов опубликовал в своем telegram-канале видео, на котором военный хор исполняет свою версию завирусившейся в интернете песни «Сигма бой». Изначально видео опубликовал военкор Сергей Колясников (Zergulio).

На видео с использованием кадров с российскими бойцами СВО и военной техникой на фоне Кремля звучат переделанные слова из песни «Сигма бой». Автором оригинала являются две российские школьницы 12-летняя Мария Яновская и 11-летняя Светлана Чертищева (Betsy). Новая версия же переделана под участие российских бойцов. Журналисты предполагают, что песню исполнил военный хор РФ в преддверии Дня защитника Отечества.

«Сигма бой. Настоящий Сигма бой. Каждая девчонка мечтает танцевать с тобой. <...> Сильный и отважный — за Отечество горой», — так звучат слова песни. При этом на самом видео отчетливо можно проследить использование хромакея, также сами слова звучат приглушенно. Под «Сигма боем» в этой версии песни понимается непосредственно сам образ российского военного. 

Трек «Сигма бой» ворвался в топ-10 мирового танцевального чарта Billboard в октябре прошлого года. Причем изначально авторы трека опубликовали свое произведение в TikTok.

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Командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов опубликовал в своем telegram-канале видео, на котором военный хор исполняет свою версию завирусившейся в интернете песни «Сигма бой». Изначально видео опубликовал военкор Сергей Колясников (Zergulio). На видео с использованием кадров с российскими бойцами СВО и военной техникой на фоне Кремля звучат переделанные слова из песни «Сигма бой». Автором оригинала являются две российские школьницы 12-летняя Мария Яновская и 11-летняя Светлана Чертищева (Betsy). Новая версия же переделана под участие российских бойцов. Журналисты предполагают, что песню исполнил военный хор РФ в преддверии Дня защитника Отечества. «Сигма бой. Настоящий Сигма бой. Каждая девчонка мечтает танцевать с тобой. <...> Сильный и отважный — за Отечество горой», — так звучат слова песни. При этом на самом видео отчетливо можно проследить использование хромакея, также сами слова звучат приглушенно. Под «Сигма боем» в этой версии песни понимается непосредственно сам образ российского военного.  Трек «Сигма бой» ворвался в топ-10 мирового танцевального чарта Billboard в октябре прошлого года. Причем изначально авторы трека опубликовали свое произведение в TikTok.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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