Альтушка, скуф, чиназес: как понять, о чем говорят подростки в 2024 году

Топ-30 самых популярных слов молодежного сленга 2024
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Словарь молодежного сленга 2024 года
Словарь молодежного сленга 2024 года Фото:

Язык — живой организм, который постоянно меняется и развивается. Особенно ярко это проявляется в молодежном сленге, который обновляется едва ли не каждый год. Знание этих слов поможет вам лучше понимать современную молодежь и быть с ней «на одной волне». В этом материале URA.RU расскажет о самых актуальных словечках, которые используют подростки в 2024 году.

У каждого поколения свой сленг

Каждому новому поколению нужно как-то самоопределиться, отделить себя от предыдущего. И самый простой способ сделать это — придумать свои слова и выражения, которые будут непонятны взрослым. Это происходит всегда и во всех странах. Кроме того, создание собственного сленга — это один из способов «творить» на языке, играть с ним. Это важный навык в освоении языка. Но большую часть сленга молодые люди забывают, когда вырастают и выходят во взрослую жизнь. Однако некоторые удачные выражения приживаются и входят в общий языковой фонд.

Самые популярные сленговые слова 2024 года:

  • Скуф — неопрятный мужчина средних лет с пивным животом и отсутствием стиля, придерживающийся консервативных взглядов.
  • Краш и Крашиха — объект романтического интереса или влюбленности.
  • Кринж/Кринжовый/Кринге — нечто, вызывающее чувство стыда, неловкости, отторжения. Кринжевать — испытывать эти чувства.
  • Вайб — общее настроение, атмосфера, впечатление от чего-либо. Может быть позитивный «плюс вайб» и негативный «минус вайб».
  • Пикми герл/Пикми — девушка, которая изо всех сил старается понравиться парням и выделиться среди других девушек.
  • Пов/Плов — от английского point of view (точка зрения). Используется, когда хотят показать ситуацию со своей перспективы.
  • Альт/Альтушка — человек, стремящийся выделяться ярким внешним видом, представитель альтернативной молодежной субкультуры.
  • Бэсти — лучшая подруга или лучший друг, сокращение от английского «best friend».
  • Гэтсбинг — стиль поведения, направленный на привлечение внимания определенного человека (отсылка к роману «Великий Гэтсби»).
  • Свэг — (от английского «swagger») используется для описания модного, стильного внешнего вида или поведения.

Сленг отношений и типажей:

  • Масик — идеальный молодой человек: заботливый, внимательный, щедрый. То, к чему стоит стремиться.
  • Тюбик — противоположность масику. Инфантильный, ненадежный и нестабильный парень.
  • Сигма — парень-одиночка, уверенный в себе и обаятельный.
  • Делулу — тот, кто витает в облаках и живет иллюзиями, оторван от реальности. Также есть понятие «делюжншип» — выдуманные кем-то отношения.
  • Токсик/Токсичный — человек, чье поведение и слова отравляют окружающим жизнь.
  • Чечик — сокращение от «человек», нейтральное обращение к малознакомым людям.
  • Анк — (от англ. «uncle») так иронично называют мужчин старше 30 лет, которые пытаются следить за молодежными трендами и выглядеть моложе.
  • Нормис — обычный человек, мейнстримный, следующий нормам большинства, не выделяющийся.

Cлова из компьютерных игр и интернет-культуры

  • Абилка — от англ. «ability», особая способность или умение персонажа в игре.
  • Донат — пожертвования или платежи реальными деньгами в онлайн-играх или блогерам.
  • Рофл — шутка, прикол, что-то очень смешное.
  • Стэнить — быть преданным фанатом кого-то, происходит от песни Эминема «Stan» о навязчивом поклоннике.
  • Форсить — агрессивно продвигать что-либо, настойчиво говорить о чем-то.
  • Чиназес — слово-паразит, которое не имеет четкого значения и используется просто для связки слов или как восклицание. Обычно употребляется в позитивном ключе, выражая одобрение, восхищение или удивление. Пришло из компьютерной игры Minecraft, где использовалось как название предмета

Слова из трендов и субкультур:

  • Квадроберы — подростки, которые имитируют походку и поведение четвероногих животных, нередко нося маски или костюмы. Разновидность субкультуры фурри.
  • Хоббихорсинг — еще одно увлечение подростков, когда они «скачут» на игрушечной голове лошади на палке, имитируя конный спорт.
  • Фиджитал — новый вид спорта, сочетающий физические и цифровые (компьютерные) элементы.
  • Бимбо — девушка, уделяющая повышенное внимание своей внешности, выглядящая ярко и сексуально. Раньше слово имело негативную окраску, но сейчас обрело новый оттенок — уверенной и позитивной девушки.

Молодежный сленг активно пополняется за счет интернет-культуры, мемов, музыки, фильмов и сериалов, которые популярны в этой возрастной категории. Также большое влияние оказывают соцсети и особенно приложение TikTok. Часто новые слова появляются именно там, а потом расходятся по всему интернету.

Важно понимать, что главная цель молодежного сленга — зашифровать сообщения от взрослых и создать «свой» язык. Поэтому не стоит пытаться использовать эти слова самим, чтобы «быть ближе к молодежи». Это будет выглядеть неестественно и может вызвать обратный эффект.

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Язык — живой организм, который постоянно меняется и развивается. Особенно ярко это проявляется в молодежном сленге, который обновляется едва ли не каждый год. Знание этих слов поможет вам лучше понимать современную молодежь и быть с ней «на одной волне». В этом материале URA.RU расскажет о самых актуальных словечках, которые используют подростки в 2024 году. У каждого поколения свой сленг Каждому новому поколению нужно как-то самоопределиться, отделить себя от предыдущего. И самый простой способ сделать это — придумать свои слова и выражения, которые будут непонятны взрослым. Это происходит всегда и во всех странах. Кроме того, создание собственного сленга — это один из способов «творить» на языке, играть с ним. Это важный навык в освоении языка. Но большую часть сленга молодые люди забывают, когда вырастают и выходят во взрослую жизнь. Однако некоторые удачные выражения приживаются и входят в общий языковой фонд. Самые популярные сленговые слова 2024 года: Сленг отношений и типажей: Cлова из компьютерных игр и интернет-культуры Слова из трендов и субкультур: Молодежный сленг активно пополняется за счет интернет-культуры, мемов, музыки, фильмов и сериалов, которые популярны в этой возрастной категории. Также большое влияние оказывают соцсети и особенно приложение TikTok. Часто новые слова появляются именно там, а потом расходятся по всему интернету. Важно понимать, что главная цель молодежного сленга — зашифровать сообщения от взрослых и создать «свой» язык. Поэтому не стоит пытаться использовать эти слова самим, чтобы «быть ближе к молодежи». Это будет выглядеть неестественно и может вызвать обратный эффект.
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