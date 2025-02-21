Верховный суд не стал рассматривать отмену продажи челябинских «Утиных ферм»

Верховный суд РФ отказался рассматривать отмену продажи «Утиных ферм» в Челябинской области. Арбитраж региона отменил сделку весной 2024 года.
«Доводы кассационных жалоб не подтверждают наличие оснований для рассмотрения дела в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ. Отказать в передаче жалоб для рассмотрения», — определил Верховный суд.
Судья Ирина Букина не смогла сделать вывод о том, что при рассмотрении дела судами нижестоящих инстанций нарушены нормы материального или процессуального права, что стало причиной судебной ошибки. Причем такой, которая носит существенный или непреодолимый характер.
Сделку конкурсный управляющий компании Сергей Сидоров и предприниматель Курбонжон Джамолов заключили в марте 2023 года. При подписании документов отмечалось, что бизнесмен имеет право преимущественного приобретения производственно-технологического комплекса ООО «Утиные Фермы». В руках бизнесмена оказалось имущество лотов № 1 и 3. Активы включали основные средства для бизнеса и подъездные дороги.
Вынося определение, челябинский арбитраж отмечал, что кроме Джамолова, и другие претенденты, имевшие преимущественные права, заявляли о желании ими воспользоваться. Более того, компания «Ресурс плюс» предложила наибольшую цену в 308,5 млн рублей, а Джамолов — только 307 млн рублей. В ходе процедуры суд выявил временные противоречия. Протокол был подписан 6 марта в 15 часов 44 минуты, а будущий победитель торгов уведомил о своих намерениях в 15 часов 50 минут.
В ноябре покупателем «Утиных ферм» стало АО «Куриное царство» из холдинга «Черкизово». Приобретатель уплатил за комплекс 850 млн рублей. Второй участник торгов, ПКЗ «Дубровский» из холдинга «Равис», отказался от участия в аукционе.
Комплекс «Утиные фермы» начал работу в 2014 году, но в феврале 2019 стал банкротом. Конкурсное производство продлится до июня.
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