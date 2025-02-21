Россия поправила США по поводу их позиции по украинскому конфликту

К призывам США о скорейшем завершении украинского конфликта нужно добавить фразу «путем устранения его коренных причин». Такие поправки к американскому проекту резолюции Генассамблеи ООН предложила внести Россия.
«После слов „призывает к скорейшему прекращению конфликта“ вставить фразу „в том числе путем устранения его коренных причин“, — следует из документа. Его содержание привело РИА Новости.
США не возлагают на Россию вину за начало конфликта на Украине. Об этом стало известно недавно после обнародования проекта резолюции, подготовленного Вашингтоном. Кроме того, США выдвинули свой проект, который характерен нейтральным тоном.
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