21 февраля 2025

Россия поправила США по поводу их позиции по украинскому конфликту

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О том, что США перестали винить Россию в начале конфликта, стало известно из документов
О том, что США перестали винить Россию в начале конфликта, стало известно из документов Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

К призывам США о скорейшем завершении украинского конфликта нужно добавить фразу «путем устранения его коренных причин». Такие поправки к американскому проекту резолюции Генассамблеи ООН предложила внести Россия.

«После слов „призывает к скорейшему прекращению конфликта“ вставить фразу „в том числе путем устранения его коренных причин“, — следует из документа. Его содержание привело РИА Новости.

США не возлагают на Россию вину за начало конфликта на Украине. Об этом стало известно недавно после обнародования проекта резолюции, подготовленного Вашингтоном. Кроме того, США выдвинули свой проект, который характерен нейтральным тоном.

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К призывам США о скорейшем завершении украинского конфликта нужно добавить фразу «путем устранения его коренных причин». Такие поправки к американскому проекту резолюции Генассамблеи ООН предложила внести Россия. «После слов „призывает к скорейшему прекращению конфликта“ вставить фразу „в том числе путем устранения его коренных причин“, — следует из документа. Его содержание привело РИА Новости. США не возлагают на Россию вину за начало конфликта на Украине. Об этом стало известно недавно после обнародования проекта резолюции, подготовленного Вашингтоном. Кроме того, США выдвинули свой проект, который характерен нейтральным тоном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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