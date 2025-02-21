По делу о подрыве Саркисяна в «Алых парусах» задержали двух танцоров

В столице России по делу о подрыве основателя батальона «АрБат»Армена Саркисяна в ЖК «Алые паруса» задержаны двое граждан Армении. Об этом сообщает RT со ссылкой на брата одного из взятых силовиками.
«В Москве по делу об убийстве основателя батальона „АрБат“ Армена Саркисяна задержаны двое граждан Армении. Оба подозреваемых много лет занимались спортивно-бальными танцами в Армении и России», — говорится в публикации RT.
Ранее сообщалось, что предполагаемый пособник организаторов взрыва в «Алых парусах» задержан. Об этом стало известно от правоохранительных органов. Взрыв на территории элитного ЖК в Москве произошел 3 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский намекал, что к преступлению может быть причастна СБУ.
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