Швыдкой раскрыл, простят ли в России уехавших артистов

Артисты, покинувшие РФ и выражающие антироссийскую позицию, при возвращении на родину не смогут рассчитывать на коллективную амнистию. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Мне кажется, что никакой коллективной амнистии не может быть. Люди уезжали и вели себя по-разному... Мне кажется, что тем людям, которые занимали активную антироссийскую позицию, не будут рады в нашей стране», — заявил Швыдкой в беседе с РИА Новости.
Он также указал на то, что среди тех, кто уехал, были люди, покинувшие Россию из-за личной растерянности или бытовых проблем. Они не пропагандировали антироссийские взгляды. Для таких случаев предусмотрен индивидуальный подход, отметил Швыдкой.
Из РФ в Израиль уехали певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ). Комик Семен Слепаков** (признан иноагентом) теперь живет в Тель-Авиве. Певец Валерий Леонтьев перебрался в США, а youtube-блогер Юрий Дудь*** (включен в реестр СМИ-иноагентов) — в Барселону. Однако несколько месяцев назад сообщалось, что Алла Пугачева может вернуться в РФ, чтобы выступать на корпоративах. Продюсер Сергей Дворцов отметил, что расценки на выступления певицы могут вырасти на 15 млн рублей. Изначально она запрашивала гонорар в 20 млн рублей.
*Максим Галкин признан иноагентом в РФ
** Семен Слепаков признан иноагентом в РФ
***Юрий Дудь признан иноагентом в РФ
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