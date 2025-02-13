Вернутся ли в Россию артисты после переговоров Трампа и Путина: мнение продюсера

Последние несколько дней не утихает шумиха вокруг разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Сразу после общения глав государств по телефону доллар рухнул ниже 89 рублей, а сети начали обсуждать потепление отношений между странами. Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко рассказал, могут ли вернуться уехавшие музыканты на этом фоне.
«Они же там ничем не занимаются»
По словам продюсера Павла Рудченко, возвращение артистов в Россию зависит не от отношений между государствами. «На решение релокантов влияют не договоренности между президентами и не укрепление рубля, а их творчество и их благосостояние», — отметил Павел Рудченко. «Их творчество русскоязычное и направлено на аудиторию нашей страны и стран СНГ».
По мнению продюсера, творчество уехавших артистов полностью создано для русскоязычного населения, а также для публики с русским менталитетом. А иностранцев мало интересуют их выступления.
«Раз творчество мало кого трогает на Западе, то они не могут его монетизировать. А с учетом нового закона всю монетизацию, которая происходит в России, релоканты, объявленные иноагентами, не могут вывести», — отметил Павел Рудченко.
От этого страдает благосостояние — второй важный для уехавших артистов фактор. По мнению продюсера, большинство из них не просто потеряли большинство доходов, а совсем остались без заработка.
«Они же, по сути, ничем там не занимаются. Little Big (лидер группы Илья Прусикин признан Минюстом РФ иноагентом), Наргиз, Алексей Панин (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов) — они никому там не нужны. Они не работают творчески», — заявил Павел Рудченко. «Другие, тот же Макс Покровский (признан Минюстом РФ иностранным агентом), поет в пабах. Это значит, что уровень артиста сразу упал, и он не зарабатывает денег на нормальную жизнь».
При этом продюсер отметил, что у некоторых артистов получилось на время оказаться успешными за границей у других русскоязычных людей. В основном благодаря другим эмигрантам.
«Частично их творчество касается и миграции, но их же не так много. Можно провести разовые концерты, прокатиться один раз с гастролями, и все. Как это было у Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Орбакайте», — добавил Павел Рудченко. — «Но далее у них аншлаги уже не случаются, и в пустых залах артистам уже не интересно».
«Несмотря на переговоры, нам нужны новые артисты»
Продюсер считает, что артисты все чаще задумываются о том, чтобы вернуться обратно и начать гастролировать уже в России. «Поверьте, мысли о возвращении у релокантов часто блуждают. Потому что увеличение расходов есть, а доходов нет», — считает Павел Рудченко. — «Но вот общество наше сейчас очень остро реагирует на эти вопросы и не хочет видеть предателей, которые собираются вернуться домой».
Музыкальный критик Евгений Бабичев, напротив, считает, что в народе не будут долго держать обиду на релокантов и быстро простят им предыдущие высказывания. «Кто захочет вернуться — милости просим. Кто-то же продолжает слушать того же Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) или Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Пусть слушают. Это у нас никак не наказуемо», — отметил музыкальный критик.
Но по мнению критика, главное сейчас — не беспокоиться о возвращении уехавших, а сделать все возможное, чтобы новые имена и артисты быстрее раскрутились и заняли место, которое все еще пустует. «Мы должны пройти этот путь от начала и до конца. Оказавшись в сложной ситуации с шоу-бизнесом, когда многие уехали, нужно заполнять это место и делать это как можно быстрее», — подчеркнул Евгений Бабичев. — «Особенно начинать это очень тяжело, поэтому хотелось бы, чтобы здесь была и поддержка государства, и спонсоров».
Музыкальный критик уверен, что для подсвечивания новых артистов нужно проводить различные фестивали, форумы и ивенты, которые были бы интересны аудитории и на которой слушатели бы узнали о раскручивающихся музыкантов. Это поможет преодолеть региональные пороги и пробиться артистам, чтобы их узнала вся страна.
«Таких историй нужно как можно больше. Несмотря на переговоры и возможное потепление отношений государств, нам нужны новые артисты, чтобы они влюбляли в себя десятки и сотни тысяч людей, чтобы они могли давать полноценные концерты и, возможно, представлять Россию на международной арене. И нам не было бы за это стыдно», — заключил Евгений Бабичев.
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