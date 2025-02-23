23 февраля 2025
22 февраля 2025

Следователи усилили обвинение бывшему замглавы Кургана Жижину

© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-замглавы Кургана снова вызовут в суд
Экс-замглавы Кургана снова вызовут в суд Фото:
новость из сюжета
Бывшего замглавы Кургана Жижина подозревают в халатности

Уголовное дело экс-заместителя главы города Кургана Андрея Жижина вернулось в суд после доработки следователями. Теперь экс-чиновника обвиняют в 13 эпизодах превышения полномочий. Об этом URA.RUсообщили источники из числа бывших силовиков. 

«Следствие доработало обвинительное заключение в отношении Жижина — теперь в нем стало значительно больше эпизодов превышения полномочий», — информируют источники. Обвинение в халатности снято.

Данные подтвердились материалами судебной картотеки. «Уголовные дела -первая инстанция. Жижин Андрей Валентинович. Ст. 286 ч.3 п.в (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)», — гласят данные поступившего дела. В перечне статей уголовного дела — 13 эпизодов превышения полномочий.

Это третья попытка следователей за полтора года привлечь Жижина к уголовной ответственности. Они считают его виновным в нерасселении двух аварийных домов по проспекту Машиностроителей и улице Гагарина в Кургане, а также приемке некачественных квартир социального жилья на бульваре Солнечном. Дело уже дважды возвращалось на доработку следователям. Последний раз суд нашел несоответствие законодательству по обвинении в халатности из-за сроков давности. Как говорят источники, халатность заменили превышением полномочий и добавили в обвинительное заключение новые эпизоды по другим ветхим домам.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-замглавы Кургана обвиняют в должностных преступлениях. Сам Жижин своей вины не признает.

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Уголовное дело экс-заместителя главы города Кургана Андрея Жижина вернулось в суд после доработки следователями. Теперь экс-чиновника обвиняют в 13 эпизодах превышения полномочий. Об этом URA.RUсообщили источники из числа бывших силовиков.  «Следствие доработало обвинительное заключение в отношении Жижина — теперь в нем стало значительно больше эпизодов превышения полномочий», — информируют источники. Обвинение в халатности снято. Данные подтвердились материалами судебной картотеки. «Уголовные дела -первая инстанция. Жижин Андрей Валентинович. Ст. 286 ч.3 п.в (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)», — гласят данные поступившего дела. В перечне статей уголовного дела — 13 эпизодов превышения полномочий. Это третья попытка следователей за полтора года привлечь Жижина к уголовной ответственности. Они считают его виновным в нерасселении двух аварийных домов по проспекту Машиностроителей и улице Гагарина в Кургане, а также приемке некачественных квартир социального жилья на бульваре Солнечном. Дело уже дважды возвращалось на доработку следователям. Последний раз суд нашел несоответствие законодательству по обвинении в халатности из-за сроков давности. Как говорят источники, халатность заменили превышением полномочий и добавили в обвинительное заключение новые эпизоды по другим ветхим домам. Ранее URA.RU сообщало, что экс-замглавы Кургана обвиняют в должностных преступлениях. Сам Жижин своей вины не признает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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