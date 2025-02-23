Следователи усилили обвинение бывшему замглавы Кургана Жижину

Уголовное дело экс-заместителя главы города Кургана Андрея Жижина вернулось в суд после доработки следователями. Теперь экс-чиновника обвиняют в 13 эпизодах превышения полномочий. Об этом URA.RUсообщили источники из числа бывших силовиков.
«Следствие доработало обвинительное заключение в отношении Жижина — теперь в нем стало значительно больше эпизодов превышения полномочий», — информируют источники. Обвинение в халатности снято.
Данные подтвердились материалами судебной картотеки. «Уголовные дела -первая инстанция. Жижин Андрей Валентинович. Ст. 286 ч.3 п.в (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)», — гласят данные поступившего дела. В перечне статей уголовного дела — 13 эпизодов превышения полномочий.
Это третья попытка следователей за полтора года привлечь Жижина к уголовной ответственности. Они считают его виновным в нерасселении двух аварийных домов по проспекту Машиностроителей и улице Гагарина в Кургане, а также приемке некачественных квартир социального жилья на бульваре Солнечном. Дело уже дважды возвращалось на доработку следователям. Последний раз суд нашел несоответствие законодательству по обвинении в халатности из-за сроков давности. Как говорят источники, халатность заменили превышением полномочий и добавили в обвинительное заключение новые эпизоды по другим ветхим домам.
Ранее URA.RU сообщало, что экс-замглавы Кургана обвиняют в должностных преступлениях. Сам Жижин своей вины не признает.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!