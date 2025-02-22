Российские средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 и 58 беспилотников армии Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты украинский МиГ-29», — заявили в оборонном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны. Также подразделения Южной группировки войск успешно атаковали позиции иностранного легиона противника на территории ДНР.
В результате столкновений в Запорожской и Херсонской областях военные формирования ВСУ понесли значительные потери. Предварительно, уничтожено до 85 бойцов противника и склад боеприпасов.
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