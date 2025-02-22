ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29

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Средства ПВО российской армии сбили истребитель МиГ-29 и более 50 БПЛА
Средства ПВО российской армии сбили истребитель МиГ-29 и более 50 БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 и 58 беспилотников армии Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Средствами противовоздушной обороны сбиты украинский МиГ-29», — заявили в оборонном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны. Также подразделения Южной группировки войск успешно атаковали позиции иностранного легиона противника на территории ДНР.

В результате столкновений в Запорожской и Херсонской областях военные формирования ВСУ понесли значительные потери. Предварительно, уничтожено до 85 бойцов противника и склад боеприпасов.

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Российские средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 и 58 беспилотников армии Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «Средствами противовоздушной обороны сбиты украинский МиГ-29», — заявили в оборонном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны. Также подразделения Южной группировки войск успешно атаковали позиции иностранного легиона противника на территории ДНР. В результате столкновений в Запорожской и Херсонской областях военные формирования ВСУ понесли значительные потери. Предварительно, уничтожено до 85 бойцов противника и склад боеприпасов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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