Великобритания не готова к отправке своих якобы «миротворческих сил» на Украину из-за нехватки необходимых ресурсов, включая военнослужащих и боеприпасы. Об этом сообщило издание UK Defence Journal, отмечая, что численность британской армии снизилась за несколько лет до 70 тысяч военнослужащих.
«Годы сокращения оборонных расходов лишили британские войска возможности вести войну против равного противника в течение длительного времени. Численность войск сократилась со 100 тысяч человек в 2000 году до примерно 70 тысяч», — говорится в материале UK Defence Journal.
Кроме того, Великобритания сталкивается с проблемами в производстве вооружений, необходимых для современной войны. По данным издания, стране необходимо значительно повысить объем капиталовложений для увеличения производства оружия и восстановления инфраструктуры, такой как аэродромы и складские помещения.
Ранее газета Telegraph писала, что лидеры Великобритании и Франции проводят «тайные обсуждения» о возможной отправке «миротворческих сил» на Украину после завершения конфликта. Служба внешней разведки России высказала опасения, что Запад может развернуть миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек на Украине, что может привести к фактической оккупации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для размещения миротворцев необходимо согласие всех сторон конфликта, и обсуждать это сейчас рано, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.