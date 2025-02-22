ВС РФ нанесли удар по логистическому центру ВСУ

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В результате удара ВС РФ по логистическому центру противника уничтожено крупное хранилище дизельного топлива
В результате удара ВС РФ по логистическому центру противника уничтожено крупное хранилище дизельного топлива Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска успешно атаковали крупный логистический центр ВСУ в Днепропетровской области с помощью БПЛА «Герань». Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«В городе Верхнеднепровске Днепропетровской области был удар нескольких БПЛА „Герань“ по крупному логистическому центру ВСУ», — заявил Рогов. Его слова приводит ТАСС. Он добавил, что комплекс находился на базе большой частной автотранспортной компании, и когда-то выполнял функции военного обеспечения. По его словам, в результате удара было уничтожено большое количество техники противника, ангары, погрузчики, а также крупное хранилище дизельного топлива.

Помимо этого, в данном логистическом центре также проводился ремонт техники для ВСУ, что делало его важным объектом для обеспечения военных операций на запорожском и херсонском направлениях. «Там обслуживались многие десятки военных грузовиков. Это ощутимый удар по снабжению боеприпасами подразделений ВСУ на запорожском и херсонском фронтах», — отметил он.

Ранее российские войска начали демонтировать противотанковые препятствия, установленные украинскими солдатами, для прорыва в Днепропетровскую область. По словам военного эксперта Александра Ивановского, скорость продвижения ВС РФ в регионе будет выше, чем в предыдущих наступлениях в ДНР, а сторонники киевского режима не будут сражаться так ожесточенно перед возможным окончанием конфликта.

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Российские войска успешно атаковали крупный логистический центр ВСУ в Днепропетровской области с помощью БПЛА «Герань». Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «В городе Верхнеднепровске Днепропетровской области был удар нескольких БПЛА „Герань“ по крупному логистическому центру ВСУ», — заявил Рогов. Его слова приводит ТАСС. Он добавил, что комплекс находился на базе большой частной автотранспортной компании, и когда-то выполнял функции военного обеспечения. По его словам, в результате удара было уничтожено большое количество техники противника, ангары, погрузчики, а также крупное хранилище дизельного топлива. Помимо этого, в данном логистическом центре также проводился ремонт техники для ВСУ, что делало его важным объектом для обеспечения военных операций на запорожском и херсонском направлениях. «Там обслуживались многие десятки военных грузовиков. Это ощутимый удар по снабжению боеприпасами подразделений ВСУ на запорожском и херсонском фронтах», — отметил он. Ранее российские войска начали демонтировать противотанковые препятствия, установленные украинскими солдатами, для прорыва в Днепропетровскую область. По словам военного эксперта Александра Ивановского, скорость продвижения ВС РФ в регионе будет выше, чем в предыдущих наступлениях в ДНР, а сторонники киевского режима не будут сражаться так ожесточенно перед возможным окончанием конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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