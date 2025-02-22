Арестович* планирует посадить Зеленского на пожизненное

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На Украине Зеленскому пророчат пожизненный срок
На Украине Зеленскому пророчат пожизненный срок Фото:

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (Алексей Арестович внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выразил намерение привлечь к суду Владимира Зеленского в случае своего прихода к власти. Об этом беглый украинский политик заявил в онлайн-беседе с журналистом Александром Шелестом (признан Минюстом в РФ иноагентом).

«Меня начали часто спрашивать: арестую ли я Зеленского, если стану президентом? Ну что вы. Как я могу?.. Арестовывает суд. Я дам команду задержать», — сказал бывший советник Зеленского, информация взята из telegram-канала Арестовича. Он также подчеркнул, что нынешний лидер Украины, по его словам, нелегитимен, но не пострадает физически.

По мнению Арестовича, Зеленскому предстоит провести остаток жизни за решеткой: «Он будет сидеть (думаю, на пожизненном), а люди будут помнить, как он укладывал их десятками тысяч, только бы не отцепиться от своей любимой власти. Власти убивать и грабить». Также политик утверждает, что зарубежные страны не смогут укрыть Зеленского и его окружение: «Выловим всех, где бы не прятались, достанем из-под земли, привезем и будем зачитывать приговор в прямом эфире».

Ранее Виктор Медведчук, глава движения «Другая Украина», также высказывал мнение о неизбежности судебного разбирательства в отношении Зеленского. Медведчук заявил об активной зачистке политического поля своей командой и уничтожении потенциальных политических оппонентов и инакомыслящих.

*Алексей Арестович внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (Алексей Арестович внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выразил намерение привлечь к суду Владимира Зеленского в случае своего прихода к власти. Об этом беглый украинский политик заявил в онлайн-беседе с журналистом Александром Шелестом (признан Минюстом в РФ иноагентом). «Меня начали часто спрашивать: арестую ли я Зеленского, если стану президентом? Ну что вы. Как я могу?.. Арестовывает суд. Я дам команду задержать», — сказал бывший советник Зеленского, информация взята из telegram-канала Арестовича. Он также подчеркнул, что нынешний лидер Украины, по его словам, нелегитимен, но не пострадает физически. По мнению Арестовича, Зеленскому предстоит провести остаток жизни за решеткой: «Он будет сидеть (думаю, на пожизненном), а люди будут помнить, как он укладывал их десятками тысяч, только бы не отцепиться от своей любимой власти. Власти убивать и грабить». Также политик утверждает, что зарубежные страны не смогут укрыть Зеленского и его окружение: «Выловим всех, где бы не прятались, достанем из-под земли, привезем и будем зачитывать приговор в прямом эфире». Ранее Виктор Медведчук, глава движения «Другая Украина», также высказывал мнение о неизбежности судебного разбирательства в отношении Зеленского. Медведчук заявил об активной зачистке политического поля своей командой и уничтожении потенциальных политических оппонентов и инакомыслящих. *Алексей Арестович внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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