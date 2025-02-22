Spiegel: НАТО придумала способ снабжать Европу топливом в случае войны с Россией

Spiegel: НАТО планирует продлить два трубопровода до Польши и Чехии
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Проект НАТО по продлению трубопроводов будет стоить 21 миллиард евро
Проект НАТО по продлению трубопроводов будет стоить 21 миллиард евро Фото:

НАТО планирует расширить две военные трубопроводные системы в Германии в направлении Польши и Чехии, чтобы обеспечить поставки керосина и дизельного топлива в случае возможного конфликта с Россией. Об этом сообщает издание Spiegel.

«НАТО хочет построить трубопроводы через Германию, чтобы снабжать войска топливом в случае войны с Россией», — пишет Spiegel, ссылаясь на документы НАТО и Министерство обороны Германии. Там уточняют, что Североатлантический альянс планирует расширить трубопроводную систему, которая проходит от Нижней Саксонии до Польши и от Баварии до Чехии.

Кроме того, в рамках проекта НАТО предполагается интеграция новой инфраструктуры с уже существующими военными трубопроводными системами Северной и Центральной Европы — NEPS и CEPS. По данным Spiegel, затраты на выполнение работ в Германии оцениваются примерно в 1,7 миллиарда евро. Весь проект, реализация которого займет от 20 до 25 лет, обойдется в 21 миллиард евро, из которых Германия готова финансировать 3,5 миллиарда евро.

Расширение военных трубопроводных систем НАТО в Германии является частью широкомасштабных усилий по укреплению оборонной инфраструктуры в Европе на фоне возрастающих напряженностей с Россией. Это следует в контексте значительного увеличения оборонных расходов странами ЕС, которые, как ожидается, в ближайшие десять лет могут потратить значительные суммы на поддержку Украины и укрепление собственных вооруженных сил.

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НАТО планирует расширить две военные трубопроводные системы в Германии в направлении Польши и Чехии, чтобы обеспечить поставки керосина и дизельного топлива в случае возможного конфликта с Россией. Об этом сообщает издание Spiegel. «НАТО хочет построить трубопроводы через Германию, чтобы снабжать войска топливом в случае войны с Россией», — пишет Spiegel, ссылаясь на документы НАТО и Министерство обороны Германии. Там уточняют, что Североатлантический альянс планирует расширить трубопроводную систему, которая проходит от Нижней Саксонии до Польши и от Баварии до Чехии. Кроме того, в рамках проекта НАТО предполагается интеграция новой инфраструктуры с уже существующими военными трубопроводными системами Северной и Центральной Европы — NEPS и CEPS. По данным Spiegel, затраты на выполнение работ в Германии оцениваются примерно в 1,7 миллиарда евро. Весь проект, реализация которого займет от 20 до 25 лет, обойдется в 21 миллиард евро, из которых Германия готова финансировать 3,5 миллиарда евро. Расширение военных трубопроводных систем НАТО в Германии является частью широкомасштабных усилий по укреплению оборонной инфраструктуры в Европе на фоне возрастающих напряженностей с Россией. Это следует в контексте значительного увеличения оборонных расходов странами ЕС, которые, как ожидается, в ближайшие десять лет могут потратить значительные суммы на поддержку Украины и укрепление собственных вооруженных сил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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